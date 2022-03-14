Около 600 эквадорцев были репатриированы из Украины

Около 600 эквадорцев, многие из которых были студентами, бежавшими от войны в Украине, были репатриированы тремя гуманитарными рейсами, зафрахтованными Кито, сообщил в понедельник министр иностранных дел Хуан Карлос Ольгин.

«Мы достигли нашей цели обеспечить большинство эквадорцев в целости и сохранности», - сказал дипломат после прибытия третьего и последнего гуманитарного рейса, которым отправились 143 эквадорца.

Ольгин добавил, что «у нас также есть контакты с теми, кто принял решение о своей собственной ответственности, решении и свободе остаться там».

Кито разместил около 850 эквадорцев в Украине, где они представляли трех из десяти латиноамериканцев после начала вторжения России 24 февраля.

По словам Ольгина, у 10% из них истек срок действия паспортов или их не было, потому что они находились в украинских университетах.

Гуманитарные рейсы из Эквадора, которые прибыли с 4 марта и на которых также путешествовали около 50 колумбийцев, перуанцев и украинцев, в основном из Польши, где сотни эквадорцев, спасшихся от войны, остаются в одиночестве.

Еще 53 находятся в Украине, а еще сто — в таких странах, как Венгрия, Словакия и Испания.

Более 2,8 миллиона человек уже покинули Украину, согласно данным понедельника, в тот день, когда Кремль не исключил «полного контроля» над уже окруженными крупными городами, что повлечет за собой крупное военное наступление.

сп/дга