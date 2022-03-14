2-0. Галатасарай предупреждает Барселону

Sports Writing, 14 марта Галатасарай опубликовал предупреждение Барселоне с тремя днями до второго раунда Лиги Европы, которое команда «Барсы» выиграла в следующий четверг на Али Сами Йене после победы над «Бешикташем» со счетом 2:1 в понедельник в стамбульском «дерби». Главную роль сыграл триумф, в котором пара в составе египетского нападающего Мостафы Мохамеда и нападающего Керема Актуркоглу, подписавшего два гола местной команды. Если в течение 22 минут игры Актуркоглу не пропустил великолепный пас от Мохамеда, который сумел помочь своему товарищу по команде, несмотря на то, что он был окружен в зоне тремя защитами соперника, установить 1:0 сильным выстрелом, 32-м турецкий интернационал вновь продемонстрировал свою способность финишировать. Керем Актуркоглу отправился в ворота со счетом 2:0 после того, как воспользовался новым прострелом египтянина Мостафы Мохамеда, который не потратил свой огромный корпашон, чтобы украсть мяч у Бешикташа Умута Мераса. На самом деле, рефери пришлось прибегнуть к видеоарбитражу, чтобы убедиться, что Мохамед не фолил в своем споре с защитником «Бешикташа», прежде чем назвать гол действительным. Партнерство, которое должно быть принято во внимание Барселоной, которая не смогла пройти ничью (0:0) в первом матче, сыгранном на прошлой неделе на Камп Ноу, если она не хочет иметь проблем с испанцем Доменеком Торрентом. И дело в том, что тренеру «Галатасарая», кажется, ясно, что ключ к победе над испанской командой кроется в паре, которая состоит из Актуркоглу и Мохамеда, которым Торрент предоставил отдых в первом тайме. Обстоятельство, которое Бешикташ не упустил, чтобы закрыть отставание с пятью минутами до гола (2-1) защитника Ридвана Йылмаза, который не смог помешать победе Галатасарая, который дойдет до матча с «Барселоной» после победы над своим вечным соперником. Джв/джл