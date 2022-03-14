0-0. Гуаита и полюса тревожат город

0:0 «Манчестер Сити» против «Кристал Пэлас», их второе оцепенение за последние четыре дня, еще больше обострило борьбу за «Премьер»: команда Пепа Гвардиолы всего четыре очка, еще один матч над Ливерпулем, после отчаянного упражнения неэффективности понедельника на Висенте Гол Гуаита, стена, недоступная лидеру, который также ударил по штанге двумя мячами в многократной осаде, которой лондонская команда сопротивлялась, как могла. Ливерпуль уже преследует Сити, который чувствует себя лидером в воздухе. Если «красная» команда выиграет предстоящий матч, они будут отставать на одно очко от первой позиции, которая недавно казалась недоступной. Это уже, несомненно, так, потому что команда Манчестера проиграла четыре дня назад «Тоттенхэму» и не прошла матч, как бы они ни настаивали, против «Кристал Пэлас» в последнем матче двадцать девятого тура. У него осталось девять. Город проявил амбиции. Но он атаковал безуспешно. Нет лучшей демонстрации, чем то, как он столкнулся с матчем, которым он с самого начала нажал на гол испанца Висенте Гуаита, который даже не дал ему ни секунды, чтобы расслабиться, с выразительным владением своим контролем и с рядом попыток, которые превысили полчаса, уже превысили десять: двенадцать... И четыре в кадре, как удивительный ресурс Кевина де Брюйне, который отбил вратаря. Этот рекорд не включал выстрелы Райада Мареза в сантиметрах или дальний выстрел Кансело в штангу. Клуб дрожал и Кристал Пэлас, запертый на своей территории, но с какой-то спорадической реакцией, бодрый, как только почувствовал возможность каким-то образом поразить гол Эдерсона, как только ему удалось восстановить мяч, очень изредка, на противоположном поле, так как «Манчестер Сити» подавал его на протяжении всего первого тайма без цели. Без каких-либо нападок на посетителей, кредиторов. Также во втором тайме. Это было не то же самое, потому что постановка его противника была не такой управляемой, как раньше, но в ней действительно было два главных героя: эль пост и Гуаита. По этому приказу. Де Брюйне получил отличный пас от Джека Грилиша и ударил выстрелом, который снова отбил клюшку. Не только это, но и отказ был завершен Марезом в направлении цели, пока снова не вмешался Гуаита, чья рука была чудесной. Тогда у Бернарду Силвы был другой вариант. В дюймах это не было целью. В Сити уже были нервы. Об этом свидетельствовал Родри, упрекнувший Куяте, бросившегося после фола Де Брюйне в полузащите. Лидер «Премьер» уже был в гонке против времени, недоверчиво против 0-0, который он не пропустил против Кристал Пэлас. Существует лига. «Ливерпуль» преследует его на четыре очка, с одной игрой вниз. Команда Гвардиолы, которая не внесла никаких изменений в течение 90 минут, уже предупреждена. - Технический лист: 0 — Кристал Пэлас: Гуаита; Клайн, Гехи, Андерсен, Митчелл; Куяте, Шлупп; Олиз (Эдуард, №65), Галлахер, Заха; Матета (Айю, №65). 0 — «Манчестер Сити»: Эдерсон; Уокер, Стоунз, Лапорт, Кансело; Де Брюйне, Родри, Бернардо Силва; Марез, Фоден, Грилиш. Рефери: Мартин Аткинсон. Он увещевал местных жителей Куяте (м. 43) и Галлахера (м. 82) и посетителя Грилиша (м. 53). Инциденты: матч двадцать девятого раунда Премьер-лиги, который проходил в Селхерст Парке на глазах около 25 000 зрителей.