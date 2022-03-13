Зеленский заявил, что осажденный Мариуполь скоро получит гуманитарную помощь

Львов (Украина), 13 марта Президент Украины Владимир Зеленский объявил в воскресенье, что осажденный город Мариуполь на юго-востоке страны, который, по мнению нескольких НПО, страдает от серьезного гуманитарного кризиса, получит всего через несколько часов первую партию помощи с необходимыми принадлежностями. «Сегодня ключевая задача — Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наш конвой находится в двух часах езды от Мариуполя. Осталось всего 80 км», — сказал Зеленский в видеообращении, воспроизведенном украинскими агентствами. «Прилагаются все усилия для преодоления сопротивления оккупантов», — заявил президент страны об осаде этого полумиллионного портового города, расположенного в пророссийском регионе Донбасса. «Они блокируют даже (работу) священников Православной Церкви, которые сопровождают этот груз едой, водой, лекарствами. Украина отправила 100 тонн самого необходимого своим гражданам», — сказал Зеленский. Он добавил, что «прилагаются все дипломатические усилия, чтобы доставить этот груз к месту назначения. Посмотрим, услышит ли Москва. Мы понимаем, что сейчас очень сложно всем украинцам, 48 миллионам украинцев, но мы победим». Зеленский также сообщил, что до сих пор почти 125 000 граждан были перевезены из районов боевых действий на безопасную территорию через гуманитарные коридоры, открытые правительством Киева.