ЙосСтоп рассказал о жестоком обращении, которое он пережил в Санта-Марта-Акатитле: «Это пытка»

ЙосСтоп поделилась своим опытом, а также опытом других женщин, побывавших в Санта-Марта-Акатитле, об ужасных условиях, в которых находится тюрьма. Ютубер заверил, что есть серьезные случаи халатности и отсутствия санитарии.

В новом видео YosStop создатель контента рассказала о своем опыте и опыте других женщин, которые были лишены свободы в Санта-Марта-Акатитле, так как она заверила, что люди отнимают свою жизнь, находясь в заключении там, не переживая жестокого обращения и проблем со здоровьем.

По словам Йоселин, там очень мало медицинской помощи, поскольку тюремные власти резервируют ее только для тех, кто чувствует себя очень больным.

«В целом нет достойного медицинского обслуживания. Бывают случаи, когда вы почти умираете, чтобы попасть в медицинскую службу, но они могут забрать вас сейчас, если увидят, что вы отключились или увидят, что вы уже бледнеете, может быть, если заберут вас.

Йоселин сказала, что, поскольку женщины-заключенные живут в плохих условиях, не получают медицинской помощи и находятся взаперти 23 часа в сутки, большинство из них сталкиваются с серьезными проблемами психического здоровья (Фото: Facebook @peraltarbk)

В дополнение к этому он сказал, что когда речь идет о психическом здоровье, когда речь идет о психиатрическом лечении, пациентам нет возможности получить помощь, поскольку нет необходимых лекарств и есть только один психиатр, который ходит несколько дней в неделю.

«Когда у вас психическая проблема, нет решения, такова реальность. У них есть психиатр. Психиатра нет оттуда, он психиатр, заимствованный из других тюрем, он общий психиатр. Это происходит два или три дня в неделю, если они не запрашивают его с другой стороны, то иногда это не происходит», - рассказала Йоселин.

Именно по этим причинам есть заключенные, которые пытаются покончить с собой или употреблять контролируемые вещества. Однако YosStop заверил, что те, кто ищет эти выходы, будут наказаны.

Йоселин также сказала, что, пытаясь сообщить об этом в Human Rights, никто не воспринимает их всерьез (Фото: Screenshot/YouTube)

Ютубер представил аудиопоказания нескольких женщин, которые покинули тюрьму и стали свидетелями ужасных условий, в которых живут люди в этом месте. Все они отметили, что у них были очень плохие времена, когда дело доходило до обращения за медицинской помощью, и двое из них были спутниками заключенных, которые покончили жизнь самоубийством.

В одном из показаний Йоселин также говорилось о месте под названием «Задержание», в котором ютубер объяснил, что это место, где многие заключенные находятся в «клетках», у них есть только одно полотенце, чтобы они могли высушить им все, когда купаются и держат свет включенным весь день, поэтому они теряют понятие времени.

» Самое печальное и бесчеловечное, чего не должно быть (...) это место, где тебя еще больше мучают. Это тюрьма внутри тюрьмы», — прокомментировал создатель контента.

YosStop заверил, что такая динамика используется в тюрьмах для того, чтобы заключенные могли покончить с собой, так как трудно переносить такие условия и лечение.

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