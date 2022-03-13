«Чудо-кристалл», книга, в которой удалось получить 1250 альтернативных концовок

Сказки и романы всегда имеют конец, будь то грустный, испуганный или открытый, но во всех книгах будет определено, что любой литературный жанр будет иметь финальную точку. Однако Сибил Веттасингхе удалось иметь более тысячи альтернативных концовок.

Сибил Веттасингхе добился того, что когда-либо делал кто-либо, 5 марта 2020 года он получил самые альтернативные концовки для книги. Было более 1250 альтернативных концовок, помещающих иллюстратора и писателя детских книг в Книгу рекордов Гиннеса.

Книга была сделана Сибил без конца, чтобы несовершеннолетние могли написать любую историю для сюжета, хотя ее завершили 1250 детей по всей Шри-Ланке со своими версиями второй половины.

Шриланкийские дети были написаны в соавторстве, чтобы дополнить книгу окончаниями, которые они написали, используя свое собственное творчество и воображение.

Говорят, что книга «Кристалл чуда» получила около 20 000 альтернативных концовок, из которых 1250 были полными альтернативными концовками. Автор довольно известна в литературном мире, и многие из ее книг переведены на несколько других языков. (Фото: инстаграм/манчи.бисквиты.Шри-Ланка)

Газета «Colombo Gazette» сообщила, что книга «Кристалл чудес» была выпущена с главной целью вдохновить и побудить детей использовать свое творчество, исследовать собственное мышление и воображение и, таким образом, попытаться завершить историю.

«Чудо-кристалл» — единственная книга, написанная, главным образом, автором и, в конечном счете, детьми. Он был представлен 4 марта 2020 года на церемонии с большой группой детей из разных уголков страны, которые участвовали в кульминации истории.

Говорят, что книга «Кристалл чуда» получила около 20 000 альтернативных концовок, из которых 1250 были полными альтернативными концовками. Автор довольно известна в литературном мире, и многие из ее книг переведены на несколько других языков.

Кто такая Сибил Веттасингхе?

В первые дни работы в качестве репортера, в газете Janatha, Веттасингхе предприняла свою первую попытку написать рассказы в заметке, которую она озаглавила «Куда Гора», для детской страницы газеты в 1952 году. (Фото: инстаграм/манчи.бисквиты.Шри-Ланка)

Писатель и иллюстратор детских книг считается деканом детской литературы в Шри-Ланке. Веттасингхе выпустил более 200 детских книг и две из его самых известных работ — «Ребенок во мне» и «Вечно твой».

В первые дни работы в качестве репортера, в газете Janatha, Веттасингхе предприняла свою первую попытку написать рассказы в заметке, которую она озаглавила «Куда Гора», для детской страницы газеты в 1952 году.

История стала книгой, получившей признание критиков как на местном, так и на международном уровне, которая оттуда Веттасингхе посвятил себя написанию и иллюстрациям и выпустила более 200 детских книг на протяжении всей своей карьеры.

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