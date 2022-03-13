«Волки» победили Heat и одержали 7-ю победу в 8 матчах

МАЙАМИ (AP) - Джейлен Ноуэлл набрал 16 очков, Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс набрали 15 очков, а Миннесота Тимбервулвз победила Майами Хит 113-104 в субботу.

«Волки» выиграли семь из восьми игр.

Тайлер Херро набрал 30 очков за Heat, лидера Восточной конференции. Майами набрал 37 очков во втором тайме, забив 42 во втором тайме, и проиграл два матча из трех.

Маркефф Моррис из Heat набрал шесть очков и сделал четыре подбора за 17 минут в качестве резерва. Это был его первый матч более чем за четыре месяца.

Он пропустил 58 обязательств из-за травмы шейки матки, полученной в борьбе с Николой Йокичем из Денвера 8 ноября.

С оставшимися 3:53 минутами Таунс пробил более трех метров, что дало Миннесоте преимущество в общем зачете - 102-100.

The Heat играл без Джимми Батлера (раздражение пальца ноги), Калеба Мартина (колено) и Виктора Оладипо (колено).