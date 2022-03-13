Почему левым прощают насилие?

В прошлый четверг вокруг Конгресса произошли жестокие инциденты, когда соглашение обсуждалось с Международным валютным фондом. Пятеро раненых полицейских, камни, бомбы с зажигательной смесью, разрушение Конгресса были некоторыми результатами. Единственный, который задерживается, уже находится на свободе. Потому что нарушение закона в Аргентине или сожжение головы полицейского — это бесплатно. Политики отказались от законной монополии на применение силы . Они культурно убеждены, что порядок и безопасность — это «фахос». Начиная с Костеки и Сантильяна и до сегодняшнего дня, правительства никогда больше не восстанавливали контроль над улицами.

И дело в том, что в течение многих лет значительная часть политического предложения оправдывала беспорядки или преступления, которые происходят постоянно, как законный протест. Они проявляют понимание и гордость перед лицом насилия, заявляя, что они революционеры и антифашисты. Это способ ведения политики, который считает законным порождать насилие, навязывать собственное видение мира и использовать силу государства для навязывания поведения.

В течение некоторого времени Патагонию также бушует один из самых жестоких активистов Сопротивления предков мапуче: они совершают нападения на гидроэлектростанции, захватывают землю, срезают дороги, похищают, крадут скот, совершают убийства и пытки. Это насилие используется при отстаивании предполагаемых родовых прав предполагаемой нации мапуче. В нем участвуют неправительственные организации, левые и социал-демократические партии, секторы католической церкви и миф о добрых дикарях. Они требуют от Аргентины и еще одного из Чили, чтобы построить «государство», основанное на предпосылках, которые не соответствуют генетическим данным или истории и, тем не менее, продолжают пожинать успехи.

Это искажение терминов является двойным стандартом, который прогрессисты смогли навязать Западу. Несмотря на террористическую акцию, в средствах массовой информации их называют протестами или «восстанием перед лицом неравенства». Насилие квалифицируется в зависимости от того, кто является жертвой. «Нет никакого терроризма, кроме государства» - это тезис, который придерживаются левых международных сил. Они видят угнетение в Соединенных Штатах, но Куба или Венесуэла не кажутся им диктатурой, а скорее «другой формой» демократии. Те же идеологи, которые осудили диктатуры в Чили и Аргентине, требуя вмешательства международного сообщества, сегодня обвиняют тех, кто стремится расследовать преступления Мадуро или режима Кастро, во вмешательстве во внутренние дела.

В этом лицемерии главный вопрос. Насилие как ответ на слабых — это самозванство, которое левые используют, чтобы вернуться к своим старым тезисам. Но тривиализация концепции насилия — опасное упражнение. Потому что, когда вы начинаете приравнивать насилие тех, кто убивает или ворует, к «структурному насилию или социальному насилию», вы не можете определить, кто его применяет: система или какая-то группа будут нести ответственность. Насилие — это все, и мы все несем ответственность. Критерий определения становится относительным и, следовательно, политически манипулируемым. Ловушка превращения всего в социальную проблему также влечет за собой разрушение индивидуальной ответственности, которая служит стигматизации, а также стигматизации ненависти, потому что это оставляет ответственность на плечи манипулятора.

Этим объясняется реакция правительства на эпизод в Палермо. Среди бела дня на виду и в группе из шести человек женщина была изнасилована. В его распространении активисты были признаны виновными в «гендерной перспективе». Очевидный парадокс обстоятельств означал, что министр по делам женщин, гендерных вопросов и разнообразия должен был выступить, чтобы защитить эту доктрину. Он сказал: «Это твой брат, твой сосед, твой отец, твой сын, твой друг, твой коллега. Это не зверь, это не животное, это не стая, и его инстинкты неудержимы. Ни одно из событий, которые нас ужасают, не изолировано. Каждый из них отвечает одной и той же культурной матрице». Это означает, с одной стороны, что изнасилование будет результатом сексистского воспитания, а не индивидуальной ответственности. Но также, если изнасилование является преступлением, а для министра «это образ жизни мальчиков, который учится с детства», то быть мужчиной считается преступником.

Все это растущее насилие также свидетельствует о еще одном прогрессирующем отсутствии контроля: это дает толпам монополию на насилие, в то время как граждане вынуждены страдать с отставкой за присвоение им мира и свободы. Потому что когда мы говорим о контроле и порядке, политика паникует и обращается к социальной повестке дня.

Не существует оправдания, оправдывающего насилие, потому что невозможно жить в обществе без правил или законов. Любой, кто не понимает и не разделяет, что группы вандалов, бросающих камни, должны быть арестованы и заключены в тюрьму, не может управлять страной, будущее которой предвещает больше камней. Порядок, по сути, заключается в том, чтобы заботиться о самых хрупких и слабых, а насилие покончено с порядком. Социальная программа не для этого. Только трагедии время от времени напоминают о том, что именно так все работает плохо. И что никогда в истории человечества слабые не получали выгоды от хаоса и произвола.

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