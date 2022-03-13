Где российские олигархи и красный круг Путина, пострадавший от санкций, прячут свои состояния

В ответ на вторжение России и военное нападение на Украину крупные западные страны за последние две недели начали замораживать банковские активы и яхты более чем тридцати российских олигархов, а также персонажей, наиболее близких к президенту Владимиру Путину. Это решение было добавлено к серии беспрецедентных экономических санкций против России со стороны европейских стран, Великобритании, США и Канады, которые включали решение не покупать больше нефти у Москвы, второго по величине производителя нефти в мире.

В течение почти 10 лет глобальные расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), во многих из которых участвовала Infobae, показали, как российские элиты используют офшорные фирмы и международные финансовые на протяжении десятилетий, чтобы без серьезных препятствий направлять свои богатства ложного происхождения из России.

Роскошные дома и суперяхты в Европе, громоздкие банковские счета в западных банках, произведения искусства и активы миллионеров непрозрачного происхождения. Российские бизнесмены превратились в магнатов, а круг крайнего доверия Путина накопил миллионы, что стало результатом коррупции и политической поддержки Путина. Во многих из этих случаев им удавалось уклоняться от международных налоговых органов благодаря непрозрачной офшорной отрасли и слабости в банковском контроле, который превалировал поток денег над процедурами должной осмотрительности для предотвращения отмывания денег.

Последовательные массовые утечки документов, к которым обращался ICIJ, таких как «Панамские документы», «Райские документы», «Файлы FinCEN» и «Pandora Papers», вскрыли следы этих маневров, направленных на экстернализацию богатства российские олигархи и бывшие и нынешние союзники Путина, которые в настоящее время находятся под строгим международным контролем . Начиная с этой недели различные разоблачения, а также имена профессиональных «посредников», которые позволили им перевезти и спрятать свои миллионы за границу, будут собраны на одном сайте ICIJ под названием «Российский архив». В результате этих разоблачений они стали объектом повышенного внимания со стороны международных властей.

Более 30 российских олигархов и бизнесменов из нефтяного, банковского и финансового секторов, а также члены правительства, включая самого Путина, его пресс-секретаря и министра иностранных дел, попали в черный список тех, кто санкционирован крупными западными странами в ответ на вторжение России в Украину. Также военные чиновники и журналисты идентифицируются как «пропагандисты». Чтобы усилить давление на Путина, чтобы остановить его военную эскалацию, всем им был заблокирован доступ к финансовым системам Европы и США.

Алишер Усманов

Среди тех, кто видел, как их активы заморожены и заблокировали доступ к британской и американской банковской системе, а также Путина и нескольких его самых важных чиновников, - родившийся в Узбекистане российский миллионер Алишер Усманов, которого английский футбольный клуб отстранил от коммерческих контрактов «Эвертон» сохранил.

Путин с Алишером Усмановым, когда он был награжден в Кремле в ноябре 2018 года (Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin-Reuters)

Отмеченный как один из «предпочтительных олигархов» Путина и один из его предполагаемых подставных лиц, Усманов был включен в число тех, кого санкционировал Евросоюз. Десять дней назад власти Германии захватили его суперяхту Dilbar, стоящую на якоре в порту Гамбурга для ремонта. Судно является самой большой моторной яхтой в мире по валовому тоннажу и оценивается почти в 600 миллионов долларов. Dilbar имеет флаг Каймановых островов и зарегистрирован на имя бизнес-конгломерата на Мальте, который задержал процесс ареста, поскольку до сих пор не удалось достоверно определить, кому он принадлежит.

Мегаяхта Усманова, Дибар, в порту Гамбурга, в феврале прошлого года (Marcus Brandt/DPA через AP)

Предприниматель в металлургическом секторе, Усманов имеет значительные инвестиции в компании в различных секторах, имеет состояние, оцениваемое Forbes в более чем 14 миллиардов долларов США.

На прошлой неделе Усманов также подвергся санкциям со стороны Соединенного Королевства, которые полностью заморозили его активы в этой стране и запретили поездки. В этой стране Усманов владеет Beechwood House в Хайгейте, загородный дом стоимостью около 63 миллионов долларов, построенный в 1840 году в Северном Лондоне, где жили различные личности, и поместье Саттон-плейс 16 века в Суррее.

На протяжении десятилетий Усманов инвестировал в технологические компании в России и других странах, поддерживая тесные связи с Путиным и российской политической элитой. Согласно исследованию Paradise Papers, опубликованному в 2017 году, одна из компаний, связанных с этим миллионером, Kanton Services, действовала как связующее звено между деньгами российского государства и первыми крупными первоначальными инвестициями в Facebook вместе с коллегой-миллиардером Юрием Мильнером. Утечка документов, рассмотренных ICIJ, показала, что акции Kanton с 2009 года принадлежат инвестиционному менеджеру, известному как торговый партнер Усманова.

Представитель Усманова заявил, что бизнесмен-миллионер «был очень успешным инвестором в российские и международные активы, используя сочетание собственных и заемных средств». На этой неделе после введения санкций Усманов покинул пост президента Международной федерации фехтования (FIE).

Аркадий Ротенберг

Санкции Европейского Союза и США достигли Бориса и Аркадия Ротенберга, двух братьев, очень близких к Путину. Известный как «король государственных концессий», Аркадий Ротенберг — друг детства Путина, когда они вместе тренировались боевым искусствам. Когда они вырастут, они продолжают делиться дружбой, дзюдо и бизнесом. По данным Forbes, Ротенберг управляет состоянием в размере около 2,9 миллиарда долларов. В конце 2000-х годов он стал владельцем вместе со своим братом SGM Group и Мостострестом, крупнейшими строительными подрядчиками России.

Аркадий Ротенберг на церемонии награждения строителей моста между Крымом и Россией в марте 2020 года (Александр Неменов/Пул через REUTERS)

Он взял на себя, по просьбе Путина, концессию моста, связывающего Россию с Крымским украинским полуостровом - который Москва насильно аннексировала в 2014 году, - когда ни один другой бизнесмен не хотел заниматься этим проектом. Его состояние выросло благодаря миллионным работам с государственной газонефтяной компанией «Газпром», с ценами, подозреваемыми в завышении. Его компании выиграли контракты на сумму 7 миллиардов долларов США на проекты, связанные с зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.

Магнат, который также возглавляет Федерацию хоккея России, вид спорта, который нравится Путину, также пострадал в том году от санкций США и Европейского союза. Тогда бизнесмен передал контроль над своими компаниями сыну Игорю Ротенбергу, но казначейство распространило санкции на его наследника. Документы итальянского правосудия, которыми поделились ICIJ в рамках Pandora Papers, показывают, что компании сына внезапно столкнулись с трудностями при оплате счетов.

Подчиненные Ротенберга в Москве и Испании обменялись электронными письмами в 2018 году, обсуждая пересмотр контрактов на обмен названиями проверяемых компаний и отправку счетов новой компании, которая все еще может переводить деньги. Ротенберги не ответили на запросы ICIJ о комментариях.

Аркадий Ротенберг и Путин дружат с детства и разделяют страсть к дзюдо

В 2016 году расследование «Панамских документов» показало, что одна из компаний Аркадия Ротенберга получила государственные контракты в 2013 году на строительство предполагаемого трубопровода природного газа на сумму 40 миллиардов долларов США между Россией и Европой. Примерно в то же время три анонимные компании сделали крупные платежи сети Путина, показывают просочившиеся документы. Согласно внутренним архивам Mossack Fonseca, к которым обращался ICIJ, две из этих компаний, и, вероятно, все три, контролировались Аркадием Ротенбергом. По данным ICIJ, кредиты этих компаний Ротенберга на общую сумму более 231 миллиона долларов были предназначены для компании Sunbarn Limited из Британских Виргинских островов, созданной менеджером банка «Россия» другим магнатом, очень близким к Путину. По кредитам не было графика их аннулирования. Аркадий Ротенберг не ответил на запрос Консорциума.

После этих разоблачений «панамских документов» еще одна утечка ICIJ заявила, что контроль банка Barclays над клиентами, связанными с Ротенбергом, не прошел бы должную осмотрительность, чтобы предотвратить потенциальное отмывание денег. Конфиденциальные документы FinCEN Files показали, что только после появления Ротенберга среди имен, связанных со скандалом с «панамскими документами», Barclays провел проверку счетов, связанных с известными лицами, включая российского магната.

В 2016 году нью-йоркское отделение Barclays выпустило отчет о подозрительных транзакциях (SAR) после обнаружения денежных переводов на счет этой организации в Соединенном Королевстве. Причиной, содержащейся в банковских телеграммах, был «кредит на покупку оборудования», покупка которого так и не состоялась. Получателем была подставная компания Ayrton Development Limited, принадлежащая предпринимателю, связанному с Ротенбергом, Марку Омельницки. Согласно внутреннему расследованию банка, включенному в отчет Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям, сам банк признал, что не знает, кто является конечным клиентом счета: Омельницкий и его компания «Айртон» «создали фиктивные компании для санкционных индивидуальный Ротенберг (...) Владение этими фиктивными компаниями, по-видимому, намеренно структурировано как непрозрачное, чтобы скрыть личность реальных бенефициаров», - заключили в банке.

В письменном ответе на вопросы ICIJ представитель Ротенберга заявил, что «Аркадий Ротенберг никогда не владел Ayrton Development Ltd и не может комментировать свой бизнес». Представитель отметил, что банки США «регулярно отмечают многочисленные транзакции как подозрительные, даже ошибочные».

Омельницкий через адвоката отказался отвечать на конкретные вопросы Консорциума журналистов об Айртоне или связи, которая, по мнению Barclays New York, существует между компанией и Ротенбергом. В 2017 году, более чем через год, Barclays закрыл почти 200 счетов компаний, связанных с Омельницким.

Олег Дерипаска

Еще один из тех, кого на прошлой неделе ввели санкции в Соединенном Королевстве, - Олег Дерипаска, акционер En Plus Group, англо-российской энергетической и горнодобывающей компании, контролируемой «Русалом», одним из крупнейших мировых производителей алюминия. Он уже был санкционирован в 2018 году Министерством финансов США вместе с шестью другими российскими олигархами за тесные связи с Кремлем в ответ на «глобальную злокачественную деятельность России».

Олег Дерипаска

Расследование Pandora Papers показало, что двумя годами ранее Дерипаска использовал компанию под названием A-Fanance Ltd для выпуска векселей на сумму 200 миллионов долларов, требующих ежегодной выплаты процентов в размере 10 миллионов долларов США, согласно данным The Washington Post, которая получила доступ к файлам, которыми поделилась ICIJ.

Утечка документов из Asiaciti Trust — сингапурской фирмы, занимающейся предоставлением оффшорных услуг через подставные компании и секретные трасты по всему миру — показывает, что вексель находился в руках другой фиктивной фирмы, созданной на Британских Виргинских островах, Saffron International Assets Ltd, контролируемая в то время другим российским олигархом, Евгением Новицким, миллиардером, владевшим акциями в одной из крупнейших российских сетей сотовой связи.

Вексель миллионера Дерипаски сменил руки в 2017 году, согласно записям Pandora Papers, когда Saffron International был приобретен бывшим советником Путина, во время его пребывания на посту премьер-министра в период с 2008 по 2012 год Кириллом Андросовым, в рамках «компенсационного соглашения» между Андросовым и Новицкий.

Кирилл Андросов

Став управляющим сингапурским инвестиционным фондом после ухода из правительства, Андросов в ноябре 2018 года был обеспокоен «сопутствующим ущербом» американской санкции Дерипаски. Он заявил Asiaciti, как было зафиксировано в расследовании ICIJ, что вексель Дерипаски «представляет определенный репутационный риск для всей структуры» ее офшорных компаний.

Пресс-секретарь Дерипаски поставила под сомнение обвинения США в ее адрес и отклонила вопросы о векселе. Он подтвердил в ответ на запрос The Washington Post, что он «действительно владел A-Fance Limited», но «опроверг утверждения, предполагающие какую-либо незаконную деятельность этой компании». В письменном заявлении Азиацити отрицал любые проступки и отказался обсуждать свои взаимодействия с Андросовым.

В расследовании ICIJ FinCEN Files, опубликованном в 2020 году, Дерипаска фигурирует с тысячами подозрительных денежных переводов, связанных с ним и его компаниями, с использованием экранных подписей в налоговых убежищах, как выяснилось из просочившихся документов.

Путин с олигархом Олегом Дерипаской на церемонии в Москве в марте 2011 года (Reuters/Сергей Карпухин/Фото из файла)

Банк Нью-Йорка Меллон выявил 16 подозрительных движений в период с 2013 по 2015 год с участием Mallow Capital Corp, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), которая работает как дочерняя компания группы «Базовый элемент» Дерипаски. Банк Нью-Йорка Меллон заявил, что Mallow Capital, по-видимому, является фиктивной компанией, работающей в зоне высокого риска «без известных законных деловых целей», поэтому он выпустил серию отчетов о подозрительных транзакциях (SAR).

В период с 2012 по 2013 год Mallow Capital перевела себе почти 420 миллионов долларов, используя разные адреса Британских Виргинских островов и разные банки. Она также перевела 20 миллионов долларов другой компании с таким же названием, но с адресом на Кипре. Bank of New York Mellon помог провести эти транзакции через московский банк «Союз». По данным Reuters, Дерипаска купил контрольный пакет акций банка «Союз» в 2010 году. Российский магнат отрицал, что отмывал средства или совершал финансовые преступления.

Геннадий Тимченко

Еще один могущественный российский нефтяной магнат и миллиардер, известный как очень близкий друг российского президента, — Геннадий Тимченко. Он также пострадал от санкций правительства Барака Обамы за присоединение Крыма к России в 2014 году, теперь из-за вторжения в Украину. По данным Bloomberg, он накапливает оценочное состояние в $10,3 млрд, что делает его шестым богатейшим человеком в России.

Геннадий Тимченко (Forbes)

Все началось с лицензии на экспорт нефти, выданной ей Путиным в 1991 году. Восемь лет спустя Тимченко основал компанию Gunvor, которая быстро выросла и стала одним из ведущих мировых дилеров нефти.

Ее инвестиционный фонд Volga Group стал мажоритарным акционером газового гиганта «Новатэк» в 2010 году, расширив контроль Тимченко над нефтегазовой отраслью России. Расследование Pandora Papers показало, что компания Тимченко, участвующая в инвестициях Новатэка, под названием White Seal Holdings, получила три миллионных кредита в период с 2007 по 2008 год на сумму более 1 миллиарда долларов США от двух фиктивных компаний, зарегистрированных на Кипре, и от другой в Панаме.

В 2015 году правительство США ввело санкции против двух таких фирм White Seal и Lerma Trading за то, что они «действовали в интересах или от имени» Тимченко. Юристы российского миллионера рассказали ICIJ, что «однозначная позиция нашего клиента заключается в том, что он всегда действовал полностью легально на протяжении всей своей карьеры и бизнеса».

Тимченко на встрече с Путиным на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2019 году (Юрий Кочетков/Pool via Reuters/File Photo)

Питер Колбин

Еще один старый друг Путина с детства, которого власти США подозревают в обращении с миллионами долларов и имуществом, которое может быть связано с российским президентом, — Питер Колбин. Возникнув мясником в магазине деликатесов в Санкт-Петербурге, он имел стремительный рост родовых активов от руки Путина.

Петр Колбин, еще один российский магнат, подвергся санкциям за близость к Кремлю

По данным The Washington Post, одного из партнеров ICIJ по этому расследованию, расследование Pandora Papers показало, что Колбин сменил владельца офшорных компаний, когда санкции коснулись российских магнатов, связанных с Кремлем в 2014 году. Колбина не удалось дозвониться, чтобы дать свою версию в прошлом году, и неизвестно, жив ли он до сих пор.

Согласно документам, проанализированным журналистами, Тимченко и Колбин были связаны с нефтяной компанией LTS Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В течение многих лет собственность LTS Holdings делилась между двумя подставными компаниями: Lerma Trading, зарегистрированная Министерством финансов США в 2015 году как фронт Тимченко, и Southport Management Services Ltd, связанная с Колбином.

Эта долевая собственность продолжалась почти десять лет, пока Тимченко не был санкционирован Министерством финансов США в 2014 году за «оказание финансовой, материальной или технологической поддержки» российскому правительству после присоединения Крыма к своей территории. Но Тимченко и Колбин перешли к реорганизации своих счетов за рубежом. Через несколько месяцев фиктивная компания Тимченко больше не фигурировала в качестве совладельца LTS Holdings в документах Pandora Papers, а Southport Management вместо этого стала владельцем всех акций.

После того как Тимченко и Колбин подверглись санкциям, панамская юридическая фирма Alcogal, которая занималась сделками для LTS Holdings, подала отчет о подозрительной деятельности властям Британских Виргинских островов, предупредив, что Колбин и Тимченко имеют счета в юрисдикции островов и были подвергнуты санкциям Соединенные Штаты. Alcogal также подал в отставку с поста агента LTS Holdings, согласно документам, просочившимся из этого панамского исследования, ссылаясь на «больший риск» для фирмы, чем она могла терпеть.

В письменном заявлении на консультацию для Pandora Papers компания Alcogal не ответила конкретно на вопросы ICIJ об управлении счетами, связанными с Колбином и Тимченко, но отметила: «Мы уходим в отставку в случаях, когда подозреваем, что клиент причастен к отмыванию денег, финансированию терроризма или другим незаконные действия», или когда компания не получает «полного сотрудничества» от клиента или не может «провести должную осмотрительность, требуемую клиентом».

Вместо роспуска LTS Holdings перешла в другую оффшорную юрисдикцию — Кипр. К 2017 году единственным акционером была дочь Колбина, Татьяна Колбина.

Родственники Колбина не ответили на запросы партнеров ICIJ. Некоторые эксперты в России и журналисты в Москве считают, что Колбин умер в последние годы. Лондонская юридическая фирма, представляющая интересы Тимченко, отказалась отвечать на вопросы о сделках с участием Kolbin и LTS Holdings. «Недвусмысленная позиция нашего клиента заключается в том, что он всегда действовал полностью легально на протяжении всей своей карьеры и бизнеса», - был ответ.

Юрий Ковальчук

Главный акционер банка «Россия», известный как личный банкир многих высокопоставленных чиновников Кремля, включая Путина, Юрий Ковальчук является давним доверенным лицом российского президента. Магнат, который также контролирует крупнейшую российскую медиагруппу, Национальную медиагруппу, имеет страховую компанию и контролирует четвертого мобильного оператора страны — Tele2. Его состояние составляет около $3,3 млрд, по данным Forbes. Он также стал объектом санкций со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, чтобы затормозить продвижение Путина на Украину.

Российский бизнесмен Юрий Ковальчук, личный друг Путина

Ковальчук стал акционером бывшего государственного банка «Россия» после падения Берлинской стены. По словам Карены Давиши, автора книги «Клептократия Путина: кому принадлежит Россия?», по словам Карены Давиши, автора книги «Клептократия Путина: кому принадлежит Россия? ». В 1990-е годы Путин и тогдашние владельцы банка «Россия» создали кооператив для закрытого сообщества, где у всех были дома отдыха, с видом на Комсомольское озеро. У кооператива был общий банковский счет. Каждый мог положить деньги, а любой мог их забрать.

Через банк «Россия» Ковальчук является совладельцем компании Ozon, которая владеет одним из любимых горнолыжных курортов Путина — Игорой в Сочи. Банк «Россия», который правительство США определило как «личный ящик» Путина, помогал финансировать его строительство. По данным агентства Reuters, свадьба младшей дочери Путина состоялась в середине большого секрета на этом горнолыжном курорте в феврале 2013 года.

Расследование «панамских документов» показало, что с конца 2009 года Ozon получил кредиты на сумму 11,3 миллиона долларов от оффшорной компании, входящей в сеть связей Путина. Согласно просочившимся документам, процентная ставка по кредитам составляла 1%. Еще один кредит в размере 5 миллионов долларов США был продлен несколько раз, и благодаря конвертации в российские рубли он значительно уменьшил сумму задолженности.

В 2016 году юрист из Ковальчука в ходе расследования ICIJ сообщил, что информация о Банке «Россия» доступна в открытых источниках, добавив: «Мы не понимаем, почему вы решили обратиться с этими вопросами к г-ну Юрию Ковальчуку». В то время Банк «Россия» не ответил на запрос Консорциума.

Сергей Ролдугин

Бывший виолончелист и почти брат президента России Сергей Ролдугин — крестный отец своей старшей дочери. Это также еще одна санкция со стороны ЕС. «Господин Ролдугин является частью финансовой схемы сети Путина. Она владеет как минимум пятью офшорными компаниями и хранит свои активы в санкционном ЕС банке «Россия», известном в Москве как «кошелек Путина»», — говорится в тексте, одобренном министрами иностранных дел ЕС на прошлой неделе, в котором среди аргументов упоминается расследование ICIJ.

Сергей Ролдугин — почти брат российского президента и крестный отец старшей дочери

«Панамские документы» обнаружили, что Ролдугин — член оркестра Кировского оперного театра в 1980-х годах — был теневым игроком в сети соратников Путина, которые управляли как минимум 2 миллиардами долларов через банки и компании за рубежом. Во время расследования в 2016 году Ролдугин не ответил на вопросы СМИ, участвовавших в этом расследовании. Европейский союз ввел санкции против Ролдугина несколько дней назад, ссылаясь на выводы ICIJ.

В просочившихся документах из панамского исследования Mossack Fonseca, которое зарегистрировало некоторые компании Ролдугина и помогало управлять акциями связанной с Путиным сети на Британских Виргинских островах и других налоговых убежищах, Ролдугин указан как владелец офшорных компаний, которые они получил выплаты от других компаний в размере десятков миллионов долларов. Среди них компания, связанная с виолончелистом, которая также имела связи с крупнейшим российским производителем грузовиков, и другая, которая взяла под контроль большую часть российской телевизионной рекламной индустрии.

Ролдугин, который публично заявил, что не является бизнесменом, может и не быть реальным бенефициаром этого состояния. Более того, в документах «Панамских документов» говорится, что Ролдугин выступал в роли подставного лица Путина. Однако Ролдугин не ответил на вопросы ICIJ. Журналисты из OCCRP, входящие в Консорциум, ненадолго встретились с музыкантом после концерта в Москве, но Ролдугин сказал им, что ему нужно больше времени, чтобы рассмотреть вопросы и определить, что он может сказать.

Путин с Сергеем Ролдугиным, личным другом и крестным отцом одной из его дочерей

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что статьи в газете «Панамские документы» являются «нападением» и «серией лжи» и что вопросы, заданные ему ICIJ, касались офшорных компаний и «большого числа бизнесменов, которых Путин никогда в жизни не видел».

Константин Эрнст

Известный как создатель имиджа Путина, Константин Эрнст руководил ведущим российским телеканалом «Первый канал» с 1999 года. Ему приписывают помощь в создании политической личности президента Владимира Путина и вещание пропагандистских новостей, которые соответствуют повестке дня Кремля.

Эрнст начинал как продюсер «Взгляд», новостной и дискуссионной программы, которая станет одной из самых влиятельных программ либерализации Перестройки 1980-х годов, а затем сделал некоторые из самых влиятельных программ того времени.

В 2014 году Эрнст провел знаменитые церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи. В прошлом году Pandora Papers сообщила, что всего через девять месяцев после Игр Эрнст выиграл секретную 23% акций российской компании, которая в рамках сделки на 1 миллиард долларов приобрела 39 старых кинотеатров и прилегающих к ним объектов недвижимости в Москве. Соглашение финансировалось за счет кредита в размере 16,2 млн долларов США от кипрского банка, частично принадлежащего ВТБ. Это один из банков под санкции, также известный как «копилка» Путина, за его связи с Кремлем. Недвижимость была продана по минимальной цене, установленной аукционом, проводимым правительством Москвы фиктивным компаниям.

Телережиссер Константин Эрнст с президентом Путиным, которому он помогал строить свой публичный «имидж»

Документы Pandora Papers также показывают, что банк поручил юристам офшорной фирмы хранить документы, подробно описывающие связь Эрнста с кредитом, из архивов Британских Виргинских островов, где были зарегистрированы подставные компании.

В электронном письме в ответ на ICIJ Эрнст заявил, что никогда не скрывал своего участия в проекте недвижимости и отрицал любые предположения о том, что его участие в проекте будет компенсацией за его работу на олимпийских церемониях. Он отказался отвечать на вопросы на том основании, что Консорциум «не является независимой исследовательской компанией, а организацией, заказанной спецслужбами США».

Журналистское расследование показало, что другая компания на Британских Виргинских островах, принадлежащая Эрнсту, D'Zandra Holdings Limited, владела картиной неоклассика XVIII века Жака-Луи Давида стоимостью 6,2 миллиона долларов.

Светлана Кривоногих

Бывшая дворница из Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих годами поддерживала скрытые эмоциональные отношения с Путиным. Согласно исследованию российской исследовательской группы Proekt 2020 года, отношения начались в 1990-х годах, до вступления Путина в должность, и продолжались до начала 2000-х годов. В 2003 году она родила девочку, отец которой не указан в официальных отчетах. Proekt сообщил, что девочка — дочь Путина. Кремль отклонил отчет проекта как «необоснованный».

Как писали эти СМИ, Кривоногих выросла в петербургском жилом комплексе, который ее семья делила с четырьмя другими людьми, а когда она закончила среднюю школу, работала уборщицей в магазине. Но после отношений с Путиным он поразительно разбогател. Его недвижимость стоила не менее 14,5 миллиона долларов.

Pandora Papers выяснила, что любовница Путина является владельцем офшорной компании, которая купила квартиру в Монако за 4 миллиона долларов в 2003 году. В том же году Кривоногих родила дочь, которую якобы имела с российским президентом. Зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Brockville Development Ltd зарегистрирована с номинальными акционерами, предоставленными студией Moores Rowland. Это исследование также используется Тимченко, еще одним миллиардером из ближнего круга Путина, который даже использовал тех же номинальных акционеров, что и Кривоногих. Адвокаты Тимченко предположили, что любая связь между ним и предполагаемым любовником Путина была «неправильной».

Кривоногих также владеет 3% банка «Россия», контролируемого этим другом и «личным банкиром» Путина. Оба владеют, через этот банк, горнолыжным центром «Игора» в Сочи. Кривонигих не ответили на запросы медиа-партнеров ICIJ о комментариях.

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