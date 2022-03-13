Видео: «Я не могу упасть в свой дом», Марсела Рейес не терпит соседей

Наверняка у некоторых в какой-то момент своей жизни был шумный сосед, который постоянно устраивает вечеринки в своей квартире, нарушая спокойствие его пространства, или, без сомнения, роли меняются местами, и вы, сосед по вечеринке.

В своих историях в Instagram диджей Марсела Рейес задала своим подписчикам вопрос: «Какой ты сосед», тот, кто позволяет тому, кто любит праздновать, или тот, кто сразу же перед лицом любого шума звонит в полицию, потому что они нарушают их спокойствие.

«Вы один из соседей, которые, если вы слышите шум, звоните, жалуетесь и раздражаете... На самом деле, я не думаю, что это очень круто, что людям нравится, у меня есть соседи, которые катаются каждые 8 дней, мне нравится, потому что они играют супер крутую музыку», - сказал генератор контента.

Она сказала, что любит наслаждаться музыкой, которую играют ее соседи, а также пластырем, который они обычно собирают вместе, и что она никогда не была одной из тех, кто звонит, чтобы пожаловаться. Однако в ее случае происходит обратное, когда она играет музыку, чтобы хорошо провести ночь с друзьями.

«Но смотри, что я упаду здесь, о боже! , они не оставляют меня на месте, они выбрасывают меня полицией, я не знаю, это может быть потому, что соседи, которые бродят, не являются соседями соседа, который меня трогает, я думаю, что мой сосед, который беспокоит меня и раздражает меня, - это гринго, который сейчас здесь, что я не могу лениться в своем доме», - заключил диджей.

Вот содержание Марселы Рейес :

Портал сплетен «Tracking Famososos» с более чем 8000 просмотров и почти 200 лайков отвечал за тиражирование информации, которой поделилась Марсела Рейес. Среди комментариев поклонники диджея напомнили ему, что в жилых домах существует регулирование Horizontal Property, которое было принято для его соблюдения.

Марсела Рейес является одним из самых успешных диджеев в последние годы благодаря жанру гуарачи, который начинает позиционировать себя на международном уровне, однако слава привела к последствиям для ее личной жизни, поскольку она является жертвой вымогательства с серией интимных фотографий, а также видео со своими молодыми сын Валентино.

«Два с половиной года назад у меня были проблемы с угрозой с некоторыми людьми, у которых был мой супер-личный контент, интимные видео того времени... и они угрожали опубликовать их», - сказал диджей.

В ролике он указал, что с 10 марта портал доступен для публичного доступа; однако он не дал никаких подсказок о тарифах и типах подписки, которые он будет обрабатывать, но сказал: «Если у вас есть лимоны, вы должны научиться делать лимонад».

«Та же история, что и у всех»; «Слушай, чем больше у них денег, тем больше они хотят, и они придумывают страдания...» ; «Уже широко используемый предлог, когда им не хватает контента... «Они слили меня»; «Все они используют одно и то же оправдание хахахаха»; «Это уже стало модным»; среди прочего.

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