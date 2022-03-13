Венесуэльский олимпийский чемпион осуждает гомофобную агрессию в Каракасе

Олимпийская медалистка Венесуэлы Стефани Эрнандес сообщила, что пострадала от гомофобных нападений в ресторане в Каракасе.

«Женщины и мужчины были избиты, несмотря на то, что изначально напали на нас», - написал Эрнандес, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, заявив, что на него напали сотрудники службы безопасности заведения.

«Меня и группу друзей выгнали из помещения, потому что я не понравилась нескольким гомофобам, которые хотели на нас напасть», - добавила она.

«Жестокие и владельцы этого места, несомненно, были удовлетворены тем, что танцевали по прихоти, нарушая нас. Какую печаль я чувствую».

30-летний Эрнандес участвовал в двух Олимпийских играх: Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро 2016.

Власти пока не прокомментировали эту жалобу.

Эрнандес женился на другой женщине в 2018 году, Марине Чали, в Швейцарии, где она жила и тренировалась несколько лет. Сегодня они разделены.

Венесуэла, очень консервативная страна, находится на дне Латинской Америки с точки зрения прав ЛГБТИ, таких как равный брак.

эрк/пгф/рср