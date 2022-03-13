ООН призывает положить конец нападениям на медицинских работников в Украине

Нападения на медицинский персонал и инфраструктуру в Украине должны немедленно прекратиться, потребовали в это воскресенье несколько агентств ООН.

«Таким образом, нападения на наиболее уязвимых, младенцев, детей, беременных женщин и тех, кто уже болен, а также на медицинских работников, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь спасти других, являются неприемлемым актом жестокости», — подчеркивается в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Агентства ООН по делам детей ( Unicef) и Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА).

Все три агентства призывают к прекращению огня.

По данным ВОЗ, с начала российского вторжения 24 февраля было совершено 31 нападение на персонал и инфраструктуру здравоохранения.

В 24 случаях медицинская инфраструктура была разрушена или повреждена, а в 5 случаях машины скорой помощи были расстреляны или уничтожены.

Согласно последнему отчету, опубликованному в воскресенье ВОЗ в совместном заявлении, в результате этих нападений погибли 12 человек и 34 получили ранения. Организация заявляет, что она расследует другие инциденты.

Международное сообщество фактически осудило взрыв детской больницы в Мариуполе, из которого появились снимки раненых беременных женщин. В результате нападения погибли трое человек, включая девочку.

«Нападения на медицинский персонал напрямую влияют на возможность доступа людей к базовому медицинскому обслуживанию, особенно женщин, детей и других уязвимых групп», — подчеркивается в совместном заявлении.

вог/провисание/мб