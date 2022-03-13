Украинское культурное наследие грозит уничтожением

Как и везде в мире, Украина является домом для многочисленных культурных объектов, музеев и коллекций, которые хранят сокровища человеческих цивилизаций прошлого и настоящего. Многие из этих сайтов позволяют нам узнать об обществах и их преобразованиях. Стремясь вторгнуться в Украину, путинская война угрожает уничтожить значительную часть мирового художественного и архитектурного наследия.

История искусства и архитектуры в Украине восходит к каменному веку (период палеолита). В Музее естественной истории в Киеве, столице Украины, которая в настоящее время подвергается мощным бомбардировкам, хранятся одни из самых ранних сохранившихся образцов архитектуры во всем мире. Это хижины из костей мамонта, возраст которых насчитывает 15 тысяч лет. Эти сооружения были раскопаны в долине реки Днепр, в городе Межирич, расположенном к югу от Киева.

Другие доисторические сокровища Украины — это замысловато украшенная керамика и антропоморфные и зооморфные статуэтки трипольской культуры (ок. 5500 — 2750 гг. до н.э.), которые занимали обширные просторы западных регионов страны. Но, пожалуй, самым известным произведением искусства ранних цивилизаций Украины является золотой скифский нагрудник Товста Могилы. Скифское пекторальное дерево, найденное в древнем кургане Товста Могила («жирный курган»), датируется IV веком до нашей эры.

Сундук изготовлен из твердого 24-каратного золота и весит 1150 граммов. В нем представлены сложные и деликатные сцены из повседневной жизни и фантастических животных, которые делают его бесценным. В настоящее время он находится в Музее исторических сокровищ Украины, расположенном в Киевском пещерном монастыре.

Пещеры, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, датируются XI веком и являются одним из самых святых мест во всей Восточной Европе. Помимо подземных пещер с часовнями и чудотворными реликвиями, на поверхности монастыря есть множество церквей и зданий, которые представляют архитектурные и художественные стили средневековья, переживая начало современности, чтобы полностью погрузиться в нее.

Хотинская крепость — это величественный замок, расположенный в Джотине, Черновицкая область, Украина

Еще одно место, считающееся объектом Всемирного наследия и жемчужиной Киева, — Софийский собор XI века (Святая Мудрость). Собор поражает посетителей многочисленными золотыми куполами и богатыми золотыми мозаиками святых и ангелов. Это всего лишь одна из средневековых церквей Киева.

Церковь Святого Кирилла XII века украшена уникальными фресками и настенными росписями выдающихся художников-символистов XIX века. Церковь расположена рядом с Бабьим Яром, одним из крупнейших массовых захоронений Второй мировой войны в Европе, которое недавно было поражено российскими ракетами.

Украинское искусство

Рукописи и картины главного романтического барда Украины Тараса Шевченко хранятся в независимом музее в столице. В богатых музеях Киева представлены картины, скульптуры и декоративно-прикладное искусство различных исторических периодов и многочисленных культур.

В Национальном художественном музее Украины хранятся иконы средневековья и барокко, портреты исторических деятелей и казачьих вождей выдающихся художников XVIII века, таких как Владимир Боровиковский и Дмитрий Левицкий. Также здесь представлены работы украинских художников-авангардистов и скульпторов, таких как Юрий Нарбут, Михаил Бойчук, Казимир Малевич, Александр Архипенко, Соня Делоне, Василий Ермылов, Александр Богомазов, Александра Экстер, Давид Бурлюк, Вадим Меллер и Анатолия Петрицкого.

Однако бесценные произведения искусства не ограничиваются музеями и галереями, а продолжение взрывов грозит потерей работ ведущих художников, украшающих экстерьеры и интерьеры многочисленных культурных центров, театров, учебных заведений и жилых зданий Киева.

Площадь Независимости, расположенная в самом центре Киева

За пределами Киева

Культурное наследие Украины не ограничивается столицей. За пределами Киева множество других сокровищ находятся в столь же угрожаемых районах.

На Крымском полуострове сохранились остатки древнегреческих и римских городов и средневековых генуэзских крепостей. Богатая татарская культура полуострова представлена дворцовыми сооружениями и мечетью в центральном крымском городе Бахчисарай, некогда столице могучего Крымского ханства.

На востоке Украины постройки в стиле казацкого барокко и неоклассические виллы представляют собой маршруты для любителей архитектуры. Великолепные крепости, расположенные вдоль крутых берегов рек, а также усадьбы и дворцы составляют часть ландшафта западной Украины.

В западной части страны находится еще одна городская жемчужина Украины и объект всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр города Львов. Здесь средневековый городской рельеф, который в значительной степени остается нетронутым, свидетельствует о многовековом сосуществовании различных этнических сообществ. Внутренние дворики эпохи Возрождения, сложные конструкции в стиле барокко и извилистые изгибы зданий в стиле модерн создают богатый гобелен стилей.

Это не что иное, как образец богатого и разнообразного культурного наследия, которое мир вот-вот потеряет в войне, разрушающей Украину.

К сожалению, часть наследия уже уничтожена.

Северо-восточный город Чернигов, который в настоящее время подвергается сильным бомбардировкам, имеет хорошо сохранившийся средневековый центр с церквями и сооружениями, датируемыми 11-18 веками.

Центр Харькова, второго по величине города Украины, почти разрушенного, когда-то представлял собой беспрецедентные образцы архитектуры модернизма и конструктивизма XX века.

По всей стране есть дома-музеи художников и популярные постановки. Один из таких музеев, расположенный в селе Иванко, недалеко от Киева, был уничтожен в результате пожара. Здесь было много красочных и веселых работ одного из самых известных и любимых народных художников Марии Приймаченко, которые теперь потеряны навсегда.

Первоначально опубликовано в The Conversation

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