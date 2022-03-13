Украина, свет и тень на самых «политических» Паралимпийских играх

Воскресная церемония закрытия Паралимпийских игр в Пекине ознаменовала собой завершение 13-го выпуска под знаком российского вторжения в Украину среди постоянных опасений, связанных с военной ситуацией и спортивным успехом, несмотря ни на что.

— «Чудо» прибытия —

После долгого путешествия по Европе украинская делегация в составе около двадцати спортсменов прибывает в Пекин почти через неделю после начала российского вторжения в Украину и за два дня до начала соревнований.

«Это чудо, что мы попали сюда», — говорит президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

На следующий день, несмотря на то, что им разрешили участвовать под нейтральным флагом, российские и белорусские спортсмены были исключены из Игр под давлением команд и участников.

— Кулак поднят и «мир» —

Во время церемонии открытия стадиона «Птичье гнездо» в Пекине 4 марта украинская делегация проходит парадом с поднятым кулаком перед президентом Международного паралимпийского комитета (CIP) Эндрю Парсонсом. Последний в своем выступлении призывает соблюдать олимпийское перемирие во имя мира во время Игр. «XXI век создан для диалога и дипломатии, а не для войны и ненависти», - кричит он, прежде чем завершить свою речь словом «мир».

- День 1, медали и символы -

Будучи блестящей в биатлоне на Играх с 22 подиумами, Украина в первый день добилась хорошего урожая металла. Семь медалей, три золотых, сопровождаемые посланиями к вам и вашей стране. Виталий Лукьяненко, завоевавший золотую медаль в спринте в категории «нарушения зрения», посвящает свой титул «мальчикам, которые защищают наши города». Ее коллега Оксана Шишкова в свою очередь напоминает, что «медали не имеют значения по сравнению с тем, что наши родственники и люди, которые уже пережили военный опыт».

- День третий, отец попал в плен, дома разбомбили -

Хотя более 6000 километров отделяют украинских спортсменов от своей страны, последние также вынуждены жить в постоянных заботах. 19-летняя Анастасия Лалетина не участвовала в гонке в категории сидя. Команда объявила, что его отец, солдат, был «взят в плен» российскими солдатами. В постоянной категории Людмила Ляшенко завоевала бронзу через день после того, как узнала, что его дом в Харькове разрушен.

- День 6, дань уважения на вилле -

Перед баннером с лозунгом «Мир для всех» спортсмены и члены украинской делегации протестовали против российского вторжения и почтили минутой молчания своих погибших соотечественников. Биатлонист Григорий Волчинский, четырехкратный призер в Пекине, осудил российские воздушные бомбардировки детской больницы в Мариуполе днем ранее. «Они бомбят наших детей и наших жен, я не могу в это поверить», — сокрушался он, призывая «прекратить сейчас».

- День 8, рекорд -

Через день после выравнивания своего медального рекорда в 2006 году в Турине Украина улучшила общий метал в Пекине благодаря подиумам Александры Кононовой, Ирины Буй и Дмитрия Суярко в лыжных гонках. Накануне пятикратная призерка Оксана Шишкова настаивала на желании «защищать честь» страны.

— А теперь? -

После паралимпийского перерыва команда вылетит в Стамбул и пробудет несколько дней в Варшаве, прежде чем вернуться в Украину на автобусе. Некоторые из них, живущие в Харькове, городе, сильно подвергшемся бомбардировкам, могут не вернуться в свои дома.

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