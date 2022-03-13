Поезд проезжает над человеком во Флориде

ГОЛЛИВУД, Флорида, США (AP) — По словам официальных лиц, поезд сбил человека в Южной Флориде возле приюта для бездомных.

Поезд Brightline наехал на человека поздно в субботу недалеко от приюта для бездомных в Голливуде, штат Флорида, где нет пешеходных переходов, хотя есть знаки с просьбой не входить.

По сообщениям прессы, местная полиция расследует инцидент.

Согласно анализу данных Федерального управления железных дорог, Брайтлайн - это железная дорога с самым низким уровнем смертности во всех Соединенных Штатах.

Поезда Brightline убили 59 человек с момента начала испытаний в 2017 году, что в среднем составляет одну смерть на 33 000 миль (53 000 километров).

SunRail, также из Флориды, занимает второе место по уровню смертности среди систем с длиной не менее 100 000 миль (161 000 километров): ее поезда вызывали среднюю смертность на 105 000 миль с 2017 года. Соединенные Штаты имеют более 800 железнодорожных систем.

В прошлом месяце федеральные агенты встретились с представителями безопасности дорожного движения по всему штату, а также представителями Brightline и других железнодорожных компаний, чтобы изучить способы снижения смертности.

Согласно результатам расследования, никто из погибших не был связан с флоридскими железными дорогами или экипажем поезда. В большинстве случаев это были водители, которые уклонялись от заборов, пешеходы, которые неправильно переходили дорогу, или самоубийцы.