Торрейра: «Я работаю, чтобы помогать команде»

Рим, 13 марта Уругвайский полузащитник «Фиорентины», забив победный гол в ворота «Болоньи» (1:0), заверил, что каждый матч идет на «помощь команде», и заявил, что команда настроена на Кубок Италии. Уругвайский был лучшим игроком в матче против «Болоньи», и он отдал победу «Виоле» с голом на 70-й минуте в застрявшем матче, где он также разбил мяч в шест. «Я работаю, чтобы помогать команде. Через несколько месяцев я знаю игру команды, хотя должен найти свое пространство и уверенность менеджера», - сказал он DAZN, когда матч закончился. Благодаря этой победе «Фиоре» отстает на одно очко от пятого и очень внимательно смотрит на европейские места: Да, мы смотрим на турнирную таблицу. Мы должны работать, чтобы продолжать добавлять и выигрывать матчи, хотя у нас также есть еще одна цель», — рассказал бывший игрок «Атлетико Мадрид». Подопечные Винченцо Итальяно уступили «Ювентусу» на последней минуте дома, но уругвайский интернационал уверен в возвращении: «Кубок все еще жив для нас благодаря великолепному матчу, который мы провели против «Юве» в первом матче (0:1). Но мы должны сохранять спокойствие, спокойствие и продолжать совершенствоваться, как сейчас». «Было немного нервозности, люди толкаются с трибун, потому что мы провели две игры, не одержав победы. Когда мы играли с еще одним человеком, было больше места, может быть, мы слишком поспешили, потому что пытались забить в несколько касаний. Сегодня, к счастью, мы нашли цель», сказал Торрейра, который забил три гола в сезоне. ШЕФ тфк/яг