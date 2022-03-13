Три женщины были застрелены в Оахаке; несовершеннолетняя выжила

Через четыре дня после Международного женского дня (#8M) гендерное насилие не прекращается. Рано утром в субботу три женщины были казнены в штате Оахака.

Согласно первым сообщениям, тройное убийство женщины было совершено перед муниципальным агентством Серро-Мохарра в общине Михе муниципалитета Сан-Хуан-Котсокон. Там они обнаружили белый фургон Chevrolet с дорожными знаками PBE-16-05, в котором они ехали и который все еще находился.

Подразделение было несколько выстрелов и обнаружено на земле около 20 гильз калибра 0,223 и около пяти девяти миллиметров, поэтому они, как утверждается, были убиты несколькими агрессорами.

На водительском сиденье сидела женщина в возрасте примерно 45 лет. На пассажирском сиденье находилось еще одно тело женщины примерно 35 лет.

(Фото: твиттер)

Другая женщина старше 30 лет лежала на земле, справа от фургона.

А ребенок в возрасте до трех лет был извлечен живым из автомобиля и помещен под охрану муниципальной власти.

Полиция сообщила, что жертвы неизвестны, но известно, что они занимались торговлей одеждой и не установили, ходили ли они в общину или жили там.

Утром в эту субботу сотрудники государственного следственного агентства начали расследование, а министерские власти распорядились об изъятии тел.

«Прокуратура Оахаки инициировала соответствующее расследование в соответствии с протоколом министерства, полиции и экспертов о преступлении фемицида для выяснения смерти трех женщин от огнестрельного оружия [...] Преступления, совершаемые в отношении женщин, являются приоритетом для Федерального управления по делам женщин и расследуют их с гендерной точки зрения», - говорится в информационной карточке.