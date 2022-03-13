Томпсон затеняет Джанниса в НБА и коньках Майами Хит против Волков

Звездный форвард Клей Томпсон затмил грека Джанниса Антетокунмпо в эту субботу в НБА, а «Голден Стэйт Уорриорз» с комфортом обыграли чемпионов Милуоки Бакс, а Майами Хит катался против Миннесоты Тимбервулвз.

Откровенный стрелок Томпсон переполнился 38 очками, его сезонный максимум, отчасти благодаря восьми из 14 трехочковых (24 очка), чтобы победить «Бакс» со счетом 122-109.

«Уорриорз» разбили Бакс серией побед в шесть рядов.

В своей лучшей игре с момента возвращения в январе после пропуска двух с половиной лет до травм 32-летний охранник сделал 15-for-24 с пола, шесть подборов и пять передач за 34 минуты.

«Мы не должны терять доверие. Никогда не теряйте уверенности», — заявил Томпсон. «Я многое пережила. Просто быть здесь и соревноваться — это уже благословение».

Джордан Пул добавил 30 очков для «Уорриорз», которые заработали всего восемь голов и восемь передач от звезды Стивена Карри.

«Иногда я перфекционист», — сказал Томпсон. «(Мне пришлось) набраться терпения. Стив (Керр, тренер «Уорриорз») сказал мне делать только хорошие удары».

Томпсон пропустил весь сезон 2019-20 с разорванной связкой в левом колене и весь сезон 2020-21 с травмой ахиллова сухожилия, но вернулся в январе и имел свой предыдущий рекорд в 33 очка в прошлом месяце в победе над «Лос-Анджелес Лейкерс».

Голден Стэйт сравнялся с Мемфисом на втором месте в Западной конференции с рекордом 46—22, в то время как «Бакс», возглавляемый 31 очком от Джанниса, опустился до 42—26, заняв второе место в Восточной конференции, уступив Майами на два с половиной матча.

- Тепловой скейт перед «волками» -

С другой стороны, канастеро Джейлен Ноуэлл набрал 16 очков, Карл-Энтони Таунс и Энтони Эдвардс добавили по 15 очков, а Миннесота Тимбервулвз обыграла Майами Хит 113-104.

«Волки» выиграли семь из восьми игр, а «Хит» проиграли вторую игру в последних трех матчах.

Тайлер Херро набрал 30 очков за Heat, лидера Восточной конференции.

Маркиефф Моррис из Майами набрал шесть очков и четыре подбора за 17 минут со скамейки запасных в своей первой игре за более чем четыре месяца. Он пропустил 58 игр из-за травмы шейки матки.

The Heat играл без своего звездного Джимми Батлера (раздражение на ноге), Калеба Мартина (колено) и ветерана Виктора Оладипо (колено).

Батлер пропустил свою 22-ю игру в сезоне. Он пропустил, из-за травмы, болезни или по другим причинам, 27% матчей регулярной кампании Майами в течение своих трех лет с «Майами».

Со своей стороны, отсутствие Оладипо было запланировано после того, как он сыграл в трех играх в течение пяти дней в своих первых встречах почти через год после операции.

Херро набрал 18 своих очков в первом тайме во время второй четверти «Майами» из 42 голов, что помогло построить лидерство 67—55 в перерыве. Центровой Бам Адебайо добавил 15 карт в первом тайме.

- Результаты НБА в субботу:

Чикаго и Кливленд 101-91

Миннесота и Майами 113-104

Индиана и Сан-Антонио 119-108

Голден Стэйт в Милуоки 122-109

Торонто и Денвер 127-115

Юта и Сакраменто 134-125

- На кону:

Портленд vs Вашингтон

мех/аг