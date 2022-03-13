Томпсон набрал 38 очков; Уорриорз обыграл

САН-ФРАНЦИСКО (AP) — Клай Томпсон набрала 38 очков, свой самый высокий номер в сезоне, а «Голден Стэйт Уорриорз» обыграли «Милуоки Бакс», действующих чемпионов НБА, 122-109 в субботу.

Томпсон поднял руку, чтобы отпраздновать и преследовать публику. Он добился своего второго 30-очкового выступления с 9 февраля, когда вернулся после двухлетнего отсутствия на пару операций (одно колено и одна для ахиллова сухожилия).

Джордан Пул, родом из Милуоки, вернулся в стартовый состав «Голден Стэйт» и набрал 30 очков, набрав пять трехочковых. У него также было шесть подборов и пять передач.

Джаннис Антетокунмпо имел 31 очко и восемь подборов, но защита Голден Стэйт ограничила остальных «Бакс», которые выиграли шесть матчей подряд.

Ночь была плохой для Милуоки также в области травм.

Новый форвард Де'Андре Бембри, подписавший контракт в прошлом месяце, после того как был выписан «Бруклином», травмировал правое колено. Он ушел с помощью в раздевалку, когда в третьем периоде осталось 2:31 минуты.

Сержу Ибаке наложили швы на один глаз после рваной раны.