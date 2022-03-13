Как и каждый год, тысячи студентов интенсивно готовятся к вакансии в Национальном университете имени мэра Сан-Маркоса. Известно, что его вступительный экзамен требует обширных знаний для его успешной сдачи; однако его репутация была поставлена под сомнение после виртуальной жалобы на то, что несколько из тех, кто поступил, сделали бы это с внешней помощью.

Вчера, 12 марта, с 10:00 до 13:00 на вступительный экзамен пришли более 26 000 молодых людей, но беседа в Whatsapp опубликована пользователь, идентифицированный как Жозуэ Васкес, показывает, что заявитель сделал бы фотографию своих тестовых вопросов. «Разве наше образование настолько коррумпировано? », говорится в части вышеупомянутой публикации, в которой утверждалось, что после 11:30 произошла утечка изображений допрошенного экзамена.

Они осуждают предполагаемое мошенничество на вступительных экзаменах в Национальный университет Сан-Маркос

В следующем твите рассказывается о результатах, полученных Грейси Лилианой Кинтос Вильчес и Джвен Лизет Кинтос Вильчес, двумя предполагаемыми сестрами, которые подали заявку на карьеру в области медицины человека и которые могли бы занять вакансию с точно таким же баллом. «Сестры связаны телепатией», — с иронией написал вышеупомянутый пользователь.

Они осуждают предполагаемое мошенничество на вступительных экзаменах в Национальный университет Сан-Маркос

Однако это не единственный случай одинакового счета. Жан Мануэль Антонио Руис Каса, Эвелин Ширли, Сюказер Сюказер и Эду Фердинан Бака Гарсия набрали три 19155 000 очков, тем самым заняв верхние позиции. В последнем случае вышеупомянутая публикация сообщила, что на предыдущем экзамене абитуриент едва набрал 800 баллов. «Что за мафия стоит за этим? Какая мафия заставляет их пропускать мобильные телефоны на экзамен? », задается вопросом, кто опубликовал предполагаемые доказательства мошенничества.

Также первое место среди кандидатов в области медицины человека и повторяют те же результаты Джозеф Ариас Гонсалес, Брижит Уаман Куэва, Лейди Осорио Апчо, Жан Регаладо Диас и Лейди Ровера Берроспи с 1894,3750 баллами. С той же оценкой, что и упомянутые выше так называемые сестры, есть также Киара Кахо Кордова, Рут Эстрада Анкалле, Нидия Фурнье де ла Торре, Ксиомара Ламберто Сальватьерра и Вагнер Пантоха Флорес.

СКРЫТЫЙ СЕРВИС

«Мы — группа студентов и преподавателей, которые помогают обеспечить вашу вакансию для карьеры, на которую вы претендуете, безопасным методом, который ранее был опробован в других университетах», — говорится в одном из разговоров, опубликованных в социальных сетях. Сообщается, что их получили лица, поступившие в магистратуру Национального университета Сан-Маркос.

В другом из предполагаемых просочившихся разговоров можно прочитать, как лицо, предлагающее услугу, гарантирует, что платеж будет произведен после того, как заявитель и семья подтвердят доход. « Мой человек и моя группа окажут поддержку на обычном вступительном экзамене. У нас будут часы экзамена до вас, и ключи будут переданы через нанотехнологическое оборудование », - говорится в другом разговоре.

Они осуждают предполагаемое мошенничество на вступительных экзаменах в Национальный университет Сан-Маркос

Пользователь, который собрал разговоры в чате и равные результаты различных претендентов, пожалел, что есть те, кто пропускает тех, кто набрал «1500 очков пота и слез, мастеров подготовки к мафии, чтобы прийти и забрать свою мечту». Напомним, что на медицинском факультете всего 55 вакансий, а соискателям, чьи результаты были идентичными, удалось заполнить 16 вакансий. Известно, что на экзамене, сданном 12 марта, было 9 108 претендентов на медицинские науки.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ