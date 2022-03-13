Они контролируют пожар в торговом центре Sabaneta: языковой центр был разрушен

В эту субботу в два часа дня произошел пожар на крыше торгового центра Aves María в муниципалитете Сабанета в столичном районе долины Абурра (Антьокия). Густой черный дым, выходящий из этого места, привлек внимание местных жителей.

На территории работают коммерческие заведения, кинотеатры, сетевые супермаркеты, тренажерный зал, языковой центр и колл-центр. Хотя причины пожара все еще являются предметом исследования, первая гипотеза заключается в том, что локальный ремонт вызвал искру на горючей плитке.

Около 600 человек были эвакуированы из Авес-Мария, а соседние улицы были закрыты, пока пожарные Сабанеты пытались потушить пожар.

Однако он стал только более интенсивным, и грузовику с лестницей в муниципалитете было трудно достичь требуемой высоты. Поэтому было запрошено подкрепление.

Затем на место происшествия прибыли пожарные департаменты Итагуи, Ла-Эстрелья, Энвигадо, Медельина, Кальдаса и Административный департамент управления рисками стихийных бедствий (DAGRD) Медельин. Наконец, в четыре часа огонь был полностью контролирован, и проезд транспортных средств был восстановлен.

Команды по оказанию помощи очень быстро эвакуировали людей, оставшихся в Авес-Марии, поэтому пострадавших не было. Тем не менее, материальные потери предприятий, расположенных на верхнем этаже объекта, были значительными.

Например, штаб-квартира языкового центра LCN потеряла всю крышу, а его интерьер превратился в пепел и щебень.

Пожарная служба Сабанеты, как это естественно в своей работе, должна постоянно использовать свои транспортные средства для работы и реагирования на чрезвычайные ситуации в своем муниципалитете или в других районах метрополии.

Однако фотокамера в Медельине не совсем согласилась с этой идеей. В прошлую субботу, 5 марта, одно из этих устройств засекло проезд грузовика с лестницей этого агентства по оказанию помощи и нарушило ограничение пиков и номерных знаков.

Транспортное средство было санкционировано для «транзита через ограниченные места или иногда запрещенные компетентным органом» и было оставлено с предупреждением о блокировке.

Когда пожарные решили поговорить напрямую с Секретариатом мобильности Медельина, они заверили, что «необходимо соблюдать надлежащую правовую процедуру, требуемую владельцами транспортных средств, на которые наложены санкции за нарушение».

Ответ не понравился агентству по оказанию помощи, поскольку в соответствии со статьей 3 Указа 0730 от 2021 года мэрии Медельина «машины скорой помощи и помощь в случае стихийных бедствий» освобождены от меры пика и пластины, а требования являются «актуальной и видимой демаркацией спереди, сзади и сбоку транспортного средства. Этот случайный отказ не требует предварительной регистрации».

После того, как дело дошло до слушания министра мобильности Медельина Карлоса Марио Мехия, и после подтверждения того, что автомобиль был правильно опознан, он решил снять наложенный штраф.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: