Это будет выбор Руэды, если Джеймс Родригес не будет вызван в плей-офф

Национальная сборная Колумбии готова сыграть в двух последних датах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, потому что до конца этого месяца им придется встретиться с Боливией и Венесуэлой. В связи с этим двойным свиданием право собственности Джеймса Родригеса снова вызывает сомнения.

«10» национальной сборной не очень хорошо показали себя в чемпионате Катара, кроме того, в последнем поединке Аль-Райяна, который был против Аль-Шамаля, Джеймс не играл. С другой стороны, он теряет известность в команде, несмотря на то, что забил несколько голов, и его отсутствие было чем-то почти постоянным.

В этой ситуации на цепочке ключей начинают появляться несколько имен, поскольку фанаты и пресса говорили о некоторых игроках, которые выделились в BetPlay League, которые могли бы заменить его. Менее чем через две недели Рейнальдо Руэда должен будет объявить, кто войдет в команду, которая будет бороться за то, чтобы отправиться в утешительный поединок и сохранить свою мечту в третий раз подряд до чемпионата мира.

Одним из самых востребованных колумбийцев является молодая десятка Мильонариоса Даниэля Руиса. 20-летний футболист отлично выступил в матчах команды послов и стал незаменимым символом в составе Альберто Гамеро. Матч, в котором он выделялся больше всего, был против Флуминенсе, за Кубок Либертадорес, в Боготе 23 февраля, где местные жители проиграли 2-1.

Другой игрок, который мог бы занять позицию полузащитника «Аль-Райян», — Даниэль Мантилья, недавно выступающий за «Атлетико Насьональ». Бумангуец показал свою способность адаптироваться к стилю игры «пуршлагов» и, как и Руис, хорошо выступал в матчах против Олимпии за Кубок Либертадорес.

С другой стороны, последние два матча, которые будут сыграны менее чем за 15 дней, Колумбия примет Боливию в Барранкилье 25 марта в 18:30 по местному времени и завершатся с Венесуэлой в Сан-Кристобале 30-го числа того же месяца, в 19:30 по колумбийскому времени.

Теперь следует отметить, что сборная занимает 7-е место в турнирной таблице южноамериканской квалификации на Катар 2022 с 17 очками и тремя голами против. Теперь, в этой позиции и с этими единицами, математически, Колумбия занимает одну ногу и одну ногу вне, поскольку у нее есть шанс поехать на чемпионат мира, но это зависит от результатов Уругвая и Перу.

Если предположить, что сборная наберет все три очка в этих двух матчах, ей нужно, чтобы Перу сыграла вничью или проиграла Уругваю в Монтевидео и Парагваю в Лиме. Это стремление к утешительному матчу, который будет сыгран в июне. А если «триколор» окажется в пятом боксе, розыгрыш Кубка мира будет проходить до 1 апреля следующего года. Но должно быть ясно, что только чудом будет команда Рейнальдо Руэды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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