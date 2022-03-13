Таковы результаты Tris Clásico в субботу, 12 марта

Прогнозы государственной помощи Национальной лотереи (Lotenal) опубликовали результаты розыгрыша Tris 12 марта этого года.

Хорошо защитите свой билет, это очень ценно, потому что это официальное доказательство того, что вы выиграете приз, храните его в надежном месте и убедитесь, что с ним не обращаются неправильно.

Помните, что у вас есть до 60 календарных дней, считая со дня публикации соответствующего конкурса, чтобы забрать свои деньги. По истечении этого срока право на получение приза истечет, и его конечным пунктом назначения станет Казначейство Федерации в интересах государственной помощи.

Все призы выплачиваются в национальной валюте и в соответствии с условиями, указанными на обратной стороне билета, а также правилами розыгрыша или соответствующего розыгрыша. Прогнозы будут удерживать налог, как это предусмотрено в статье 163 Закона о подоходном налоге.

Выигрышная комбинация в розыгрыше Трис 28402 составляет: 39019.

Чтобы увидеть розыгрыш этого и каждого из призов Национальной лотереи Predictions, перейдите по этой ссылке.

С понедельника по воскресенье пять раз в день победители розыгрыша Tris объявляются в зависимости от их модальности.

Модальности: Трис Полдень, который состоится в 13:00; Трис трех, который состоится в 15:00; Трис Экстра, который состоится в 17:00; Трис Семи, который выступает в 19:00; и Tris Classic, который наступает в 21:00.

Если вы хотите узнать подробный список результатов розыгрыша Tris, нажмите здесь, где вы можете найти количество победителей и присужденные суммы.

(Фото: Куартоскуро)

Как вы играете в Трис?

Люди могут играть в Трис, заплатив от одного песо с возможностью выиграть до 50 тысяч песо, а благодаря его различным способам возможность получить больше денег может увеличиваться в зависимости от сыгранных чисел и того, как они играются.

Для жеребьевки урны для голосования Tris выбирают пять чисел случайным образом, чтобы сформировать пятизначную цифру.

Вы можете играть в Tris, заполнив рулевое колесо, которое содержит три квадрата: A, B и C, отметив их слева направо и сделав ставку на любой из режимов карандашом, синими или черными чернилами.

Другой способ игры - сообщить агенту прогнозов номера, с которыми вы хотите играть, он введет их в систему без использования колеса, ему нужно будет только указать, сколько ставок он купит, дату розыгрыша, в котором он хочет участвовать, и режим.

Вы также можете записать номера на листе и передать их продавцу для ручного ввода.

Третий вариант - попросить продавца предоставить Тризматик, в котором все будет оставлено на волю случая, и система выберет случайную комбинацию чисел для каждой ставки, которую вы хотите сделать. Вам просто нужно указать, сколько номеров вы хотите сыграть, сколько вы хотите инвестировать и дату розыгрыша.

(Фото: Cuartoscuro)

Что такое Национальная лотерея?

Национальная лотерея государственной помощи - это децентрализованное агентство Федеральной государственной администрации, которое отвечает за проведение розыгрышей с денежными призами для государственной помощи, то есть сбор денег для федерального правительства, и которое переориентировано на достижение равноправие, что мексиканцы в состоянии удовлетворить свои насущные потребности самостоятельно.

Последняя обладает правосубъектностью и собственными активами, поскольку получает бюджетные средства от федерального правительства и самостоятельно финансируется за счет получаемой прибыли.

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