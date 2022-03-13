Груз истории или косвенное безумие

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the armoured personnel carrier BTR-80 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

«Фундаментальной и наиболее неизменной чертой российской истории является отставание ее развития, экономическая отсталость, примитивизм социальных форм и низкий культурный уровень». Так Леон Троцкий начинает свою книгу «История русской революции». Строки ниже, добавляет он: «Привилегия исторически отстающих стран - привилегия, которая действительно существует, - заключается в том, чтобы иметь возможность ассимилировать вещи или, скорее, заставить их ассимилировать их, пропустив ряд промежуточных этапов. Дикари резко переходят от стрелы к винтовке».

Этим размышлением революционер, который к лучшему или к худшему перевернул мир примерно наполовину, попытался объяснить насильственные изменения, которые претерпела Россия на протяжении всей своей истории, и оправдать революционные действия, которые она осуществила в 1917 году. Как мы увидим ниже, в поведении Путина есть кое-что из этого. Прежде чем двигаться в этом направлении, я предлагаю по-новому взглянуть на этот вопрос:

Превалирует ли настоящее или история в понимании и понимании реальности? В чем сила традиций, обычаев, культуры, эпосов, эпосов и неудач? Они задают темп поведения во время действия, или мы действуем в силу косвенного безумия? Новый вопрос: Был ли Гегель прав, когда, играя словами, утверждал, что проблема истории — это история проблемы? Или это чистый подарок, который объясняет все. Политика и история — это две науки, которые пересекаются и часто не ведут диалог друг с другом. Поэтому идея Марка Блоха никогда не уместна, когда он говорит, что историк должен понимать, а не судить, такова его цель. Затем я предлагаю подход к этому вопросу, избегая предрассудков и взглядов, полных обид или симпатий, насколько это возможно.

Если наблюдение Троцкого верно, окажется, что Россия всегда опаздывала с задачами, которые требовала история в любой момент времени, эта задержка объяснила бы головокружительные повороты наверстать упущенное, а также привилегию, по его словам. Внешность, последнее, спорная.

Давайте посмотрим, феодализм и слуги глебы существовали в России вплоть до XIX века, когда в остальной Европе он начал исчезать с 13 века, с развитием торговли и городов. На огромной территории России практически не было построенных деревень или деревень, торговые пути, связывающие Средиземное море с Балтийским морем, не проходили через Россию. По этим дорогам проезжали торговцы и «пыльные ноги», которые тащили свои тележки с товарами со всех Альп. Они прибыли из городов-государств со Средиземным морем (Венеция, Генуя и т.д.), отвечающих за доставку товаров с востока через Индийское и Красное море в порт Александрия или Индийское море, Персидский залив, Тигр, Багдад и, наконец, Сан-Хуан-де-Акко (Израиль). Эта торговля была очень интенсивной и стала первым глобализирующимся шагом между Востоком и Западом.

Именно из этих средиземноморских городов были купцы, которые основали небольшие деревни по пути, пока не достигли Балтики, чтобы буржуазия и современность не проходили через русские земли. Феодализм, который уходил из Европы, обострился в России.

Последние хрипы феодализма были похоронены во время Французской революции 1789 года. У России не было Французской революции, напротив, она боролась с ней и победила ее, когда Наполеон потерпел неудачу в своей попытке вторгнуться в нее. С этого момента царь Александр I стал консервативной силой Святого Альянса, предлагая восстановленному Фердинанду VII помощь со своими армиями в восстановлении Америки.

Настойчивость Александра I и его союза с Испанией обусловлена доктриной Монро, так как президент США с обеспокоенностью отметил, что это соглашение между Россией и Испанией было крайне опасным для его страны, поскольку Калифорния находилась в руках Испании и Аляски в руках России, сближение между ними оставит Соединенные Штаты без выхода. Тихоокеанский. Короче говоря, в двадцатом веке Россия жила так же, как и в 18 веке. Революция 1917 года, по крайней мере, февральская, была неудачной попыткой приспособиться к настоящему, она не могла быть. В октябре коммунизм одержал победу и стал лицом будущего. Они были в некотором роде правы. Подтолкнув Россию к современности. Жестоко. Как и всегда. Иногда в будущее, иногда в прошлое. Через сорок лет казалось, что Советская империя пожирает мир. Он был расположен в верхней части ступеней. На территории науки побеждала космическая битва, а на территории принципов равенство было установлено как высшая ценность. Демократия не считалась.

Россия и Украина

Россия родилась в Киеве. Россия и Украина в течение тысячи лет были одной и той же страной, если можно назвать ее главой империи. Во время революции 1917 года события разворачивались в России в целом, а оттуда они распространились на всю империю. Нечто подобное, чтобы читатель мог понять это, поскольку Майская революция, рожденная в столице вице-королевства, распространилась оттуда по всем границам с серьезными трудностями. В случае с Украиной все было сложно. После Брест-Литовского мира с Германией в 1918 году, по которому большевики передали значительную часть своей территории, Украина подверглась вторжению немцев. Украинский сектор сопровождает вторжение, а из Москвы Сталин поддерживает государственный переворот, гарантируя, что это не осложнит мир, достигнутый с Германией. Украина уже плыла по двум водам.

Уместно отметить, что во время Февральской революции, положившей конец монархии Романовых, Украина предложила свою автономию и была предоставлена ей правительством Керенского при сильном противодействии со стороны правой партии — кадетов. Позиция, которую позже заняли большевики. Чтобы не углубляться в эту историю, скажем, что после падения Берлинской стены и распада Советского Союза Украина стала независимой республикой. Нет больше царей, больше нет большевиков. Но с двумя разными геополитическими взглядами, одно из которых связано с Россией, а другое, абсолютно независимое. В этой связи показательна статья Генри Киссинджера 2014 года, когда он говорит, что «для того, чтобы Украина выжила, она не должна быть столпом конфликта с одной стороны против другой, а должна функционировать как мост между ними». Но он предупреждает, что Украина является неотъемлемой частью российской истории и, по сути, России. Это последнее утверждение имеет важное значение, когда речь идет о понимании происходящего.

В чем проблема сейчас?

Что Путин стремится сделать шаг вперед, игнорируя и отрицая то, что произошло в 1991 году. Возвращаетесь в Советский Союз? Ни за что. В прежние пределы царской империи, позже отвоеванной большевиками? Ни то ни другое. Что же вам нужно? Воссоединение российской нации. То, чего добилось большинство государств, которые объединились как нации, за другие столетия. В другое время. Россия намерена сделать это сейчас. В очередной раз он опаздывает, и делает это ударами и толчками так же, как продвигает капитализм, как и до социализма его предшественников. В том, что он самодержец, никто в этом не сомневается, но думать, что это борьба между демократией и диктатурой, между Востоком и Западом, между угнетателями и угнетенными, - это, на мой взгляд, ошибка. То, чего добились католические монархи в Испании войнами, преследованиями, тюрьмами и смертями (если евреи и мавры узнают) для достижения национального единства, сегодня ставится под сомнение. Кажется, что детали важнее, чем целое. В 2017 году Каталония повысила свой голос и провела плебисцит с вопросом: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» Красивый текст с демократической точки зрения, но фатальный для нации. Это движение за независимость было тонко поддержано Государственным департаментом, который по этому случаю подтвердил, «что они будут работать с правительством или субъектом, возникшим в результате референдума». Газета Economist поддержала право большинства принимать решения. Французские левые от Мелехона поддержали Каталонию.

Немецкое национальное единство, достигнутое Бисмарком в XIX веке, не было достигнуто с помощью талька и хлопка, а также итальянского или французского. Мы не можем провести здесь все процессы национальной консолидации. Но я остановлюсь на двух. Когда южные Конфедеративные штаты отделились от североамериканской нации своим флагом, гимном и столицей, президент Линкольн не допустил этого. Он объявил им войну и включил их вооруженными силами. Страна не распускается по воле сторон. В нашем случае Буэнос-Айрес был отделен от Конфедерации на десять лет, а затем эта провинция приступила к консолидации нации под лозунгом «не спасать кровь от гаучо». Но, конечно, все это было в 19 веке. В 21 веке это звучит анахронизмом. Путин объясняет, что в 1991 году, когда Украина обрела независимость, у России не было военной мощи, чтобы предотвратить ее, поэтому она отступает от шагов и не признает независимость Украины, достигнутую тридцать лет назад, и намерена инкорпорировать ее силой.

Сюрприз в том, что все те, кто применил силу для объединения своих народов, возложили крик на небесах. Ну, в этом есть своя логика, мы живем в 21 веке, и это старые войны. Тогда чего нам ожидать? Возникающая трудность очевидна. Но Киссинджера, должно быть, услышали.

Путин говорит: «Украина — это не соседняя страна, а важная часть нашей истории, нашего духовного пространства. Это друзья, коллеги, родственники, связанные с нами кровными узами из самых отдаленных точек истории. С СССР существовало унитарное государство с фасадом национальных автономий. Коммунисты не решили национальный вопрос». Резко заявить, и, возможно, это подтолкнуло его к вторжению: «Силовое государство еще не сформировано в Украине»

Американская проблема: разногласия между республиканцами и демократами

Сегодня все удивлены войной, это странно. Когда Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон в 2016 году, французский интеллектуал Ален де Бенуа успешно наблюдал этот триумф не столько из-за симпатии к республиканцу, сколько потому, что в случае победы Клинтон будет война с Россией. И никто об этом не знал. Четыре года спустя с демократами у власти началась война. Это просто российская проблема? Хорошо, что слова остаются на бумаге. Журналист Томас Фридман в своей первой статье в New York Times перед лицом вторжения подробно объяснил ошибки Клинтон, Буша-младшего и Обамы с Россией. Мы также не должны забывать и о том, что Трамп в 2017 году подтвердил, что НАТО является устаревшей организацией, поскольку, если коммунизм покончит с его смыслом, заявив, что в случае победы на перевыборах он выведет США из этого наступательного и оборонительного пакта. Путин рассказал о разговоре с Клинтон, пока не опровергнут. Он спросил его в 2000 году, как произошло вступление США России в НАТО. Он так и не ответил мне. Они не хотят, чтобы мы были друзьями. Зачем нам становиться врагами?

Конечно, дело имеет большое значение, потому что мы должны учитывать ложные дела сына Байдена в Украине, которые осудил Трамп, но пришло время завершить работу над запиской, однако я не буду делать это, не настаивая сначала на двух вопросах:

Поздние претензии Путина на перенос старых войн в настоящее время; а также, и это центральное место в подходе, заключается в том, что если президент России будет прав, что Украина — это Россия, то мы столкнемся с вторжением, а с гражданской войной, в которой Россия выступает с одной стороны, а Запад — с другой. И это должно быть, если вы посмотрите на события Майдана в 2014 году и посмотрите на заявления Китая, когда он сказал, что мы должны перестать думать о холодной войне.

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