США заявляют, что у них нет данных о том, что атака в Ираке была направлена против них

Вашингтон, 13 марта Государственный департамент США заявил в воскресенье, что у него нет признаков того, что запуск двенадцати ракет из Ирана по иракскому городу Эрбиль был направлен по американским целям. В своем заявлении американская дипломатия подтвердила, что ни один объект США не пострадал и что ни один американец не пострадал, несмотря на то, что ракеты попали недалеко от консульства США в этом городе Иракский Курдистан. Государственный департамент «жестко» осудил это нападение и назвал его «недопустимым нарушением» суверенитета Ирака. «Иран должен немедленно прекратить атаки, уважать суверенитет Ирака и прекратить вмешательство во внутренние дела Ирака», — заявили в американской дипломатии. Иранская революционная гвардия заявила в воскресенье, что она запустила ракеты по центру «сионистского заговора» в Эрбиле на севере Ирака. «Вчера вечером мы выпустили высокоточные ракеты по стратегическому центру заговора и дьявольских действий сионистов», - говорится в заявлении Революционной гвардии. Военные заверили, что центром управляет израильская служба внешней разведки Моссад, а иранские СМИ опубликовали список предполагаемых жертв теракта. Революционная гвардия заявила, что нападение было совершено «после недавних преступлений сионистского режима» и после предупреждения о том, что им скоро «отомстят». В прошлую среду правительство Ирана обвинило Израиль в гибели двух стражей революции в результате ракетного удара под Дамаском и заявило, что эти «убийства» не останутся безнаказанными.