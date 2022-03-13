США осудили убийство журналиста Брента Рено и направили России предупреждение: «Мы ответим соответствующим образом»

Один американский журналист был убит сегодня, а другой застрелен российскими солдатами в городе к северу от украинской столицы, и Соединенные Штаты осудили инцидент и заявили, что «ответят соответствующим образом».
51-летний репортер и документалист, бывший сотрудник газеты The New York Times, был убит в результате нападения в Ирпене, сильно разбомбленном городе на западе Киева. По словам его партнера Хуана Диего Эрреры Арредондо, оба были застрелены при попытке зафиксировать перемещение гражданских лиц, бежавших из этого района, в пригороде столицы.
Главный советник президента США по безопасности Джо Байден выразил сожаление по поводу смерти журналиста как «шокирующей и ужасающей». Очевидно, что мы будем очень внимательно следить за последними событиями и реагировать соответствующим образом», — сказал NBC советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Первоначально сети идентифицировали его как репортера этой газеты, поскольку он имел полномочия СМИ. Однако газета уточнила, что в Украине он не работает в компании. «Мы глубоко опечалены известием о смерти Брента Рено. Брент был талантливым режиссером, который на протяжении многих лет участвовал в создании «Нью-Йорк Таймс»».
«Захватчики убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о зверствах российских войск в Украине», — заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. «Конечно, профессия журналиста - это риск, но гражданин США Брент Рено заплатил жизнью за попытку разоблачить жестокость и презрение агрессора», - добавил он.
46-летний Хуан Диего Эррера был застрелен в том же эпизоде, в котором умер Рено, и из больницы, где он остается в больнице, он рассказал об обстоятельствах нападения.
«Мы пересекли первый мост в Ирпене. Мы собирались заснять, как уезжают другие беженцы, и мы сели в машину, кто-то предложил отвезти нас на другой мост. Мы пересекли контрольно-пропускной пункт, и они начали стрелять по нам. Затем водитель развернулся, и они продолжали стрелять. Нас двое, мой друг Брент Рено и в него стреляли, и он остался позади», - объяснил Эррера из больницы, с пулей в ноге, когда еще не знал о смерти Рено.
Даниил Шаповалов, врач-волонтер территориальной обороны Украины, оказавший помощь пострадавшим, подтвердил обстоятельства. «Они обстреляли машину. Было два журналиста и один из наших (украинец)», - сказал он AFP. «Наш мужчина и журналист ранены, я оказал им первую помощь, другой получил ранение шеи, сразу скончался», - добавил он.
Рено регулярно работал со своим братом Крейгом, вместе с которым он создал художественное общество Renaud Brothers. Недавно в своих социальных сетях они объявили о своем прибытии в Украину.
Их работа привела их к различным опасным сценариям по всему миру, таким как войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, контролируемые наркотиками районы в Мексике или политические восстания в Египте.
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