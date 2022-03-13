США осудили убийство журналиста Брента Рено и направили России предупреждение: «Мы ответим соответствующим образом»

FILE PHOTO: U.S. National security adviser Jake Sullivan speaks during a press briefing at the White House in Washington, U.S., January 13, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Один американский журналист был убит сегодня, а другой застрелен российскими солдатами в городе к северу от украинской столицы, и Соединенные Штаты осудили инцидент и заявили, что «ответят соответствующим образом».

51-летний репортер и документалист, бывший сотрудник газеты The New York Times, был убит в результате нападения в Ирпене, сильно разбомбленном городе на западе Киева. По словам его партнера Хуана Диего Эрреры Арредондо, оба были застрелены при попытке зафиксировать перемещение гражданских лиц, бежавших из этого района, в пригороде столицы.

Главный советник президента США по безопасности Джо Байден выразил сожаление по поводу смерти журналиста как «шокирующей и ужасающей». Очевидно, что мы будем очень внимательно следить за последними событиями и реагировать соответствующим образом», — сказал NBC советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Reuters)

Первоначально сети идентифицировали его как репортера этой газеты, поскольку он имел полномочия СМИ. Однако газета уточнила, что в Украине он не работает в компании. «Мы глубоко опечалены известием о смерти Брента Рено. Брент был талантливым режиссером, который на протяжении многих лет участвовал в создании «Нью-Йорк Таймс»».

«Захватчики убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о зверствах российских войск в Украине», — заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. «Конечно, профессия журналиста - это риск, но гражданин США Брент Рено заплатил жизнью за попытку разоблачить жестокость и презрение агрессора», - добавил он.

46-летний Хуан Диего Эррера был застрелен в том же эпизоде, в котором умер Рено, и из больницы, где он остается в больнице, он рассказал об обстоятельствах нападения.

«Мы пересекли первый мост в Ирпене. Мы собирались заснять, как уезжают другие беженцы, и мы сели в машину, кто-то предложил отвезти нас на другой мост. Мы пересекли контрольно-пропускной пункт, и они начали стрелять по нам. Затем водитель развернулся, и они продолжали стрелять. Нас двое, мой друг Брент Рено и в него стреляли, и он остался позади», - объяснил Эррера из больницы, с пулей в ноге, когда еще не знал о смерти Рено.

Даниил Шаповалов, врач-волонтер территориальной обороны Украины, оказавший помощь пострадавшим, подтвердил обстоятельства. «Они обстреляли машину. Было два журналиста и один из наших (украинец)», - сказал он AFP. «Наш мужчина и журналист ранены, я оказал им первую помощь, другой получил ранение шеи, сразу скончался», - добавил он.

Рено регулярно работал со своим братом Крейгом, вместе с которым он создал художественное общество Renaud Brothers. Недавно в своих социальных сетях они объявили о своем прибытии в Украину.

Их работа привела их к различным опасным сценариям по всему миру, таким как войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, контролируемые наркотиками районы в Мексике или политические восстания в Египте.

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