США и Япония начали военные десантные маневры в центре Японского архипелага

Portaviones y buques de guerra participan en la segunda fase del ejercicio naval Malabar en el que participan India, Estados Unidos, Japón y Australia en el mar de Omán, martes 17 de noviembre de 2020. (Marina india via AP)

Войска из США и Японии начали в воскресенье десантные маневры в центре Японского архипелага, первые крупномасштабные в своем роде и происходящие в контексте растущей напряженности в Тихом океане.

Учения, в которых принимают участие десантная бригада японских сил самообороны (армии) и 31-я экспедиционная дивизия морской пехоты США, будут включать около тысячи военнослужащих и продлятся три недели.

Главная цель маневров заключается в «усилении оперативной совместимости» между двумя силами, как заявил на пресс-конференции, состоявшейся в начале этого месяца генерал японских войск Ёсихидэ Ёсида.

В последние месяцы китайская военная деятельность активизировалась в водах вокруг Японского архипелага и, в частности, вблизи Сенкаку в Восточно-Китайском море, управляемом Токио, хотя Пекин и Тайвань претендуют на свой суверенитет уже более полувека.

Власти пояснили, что цель маневров заключается в «усилении оперативной совместимости» между двумя силами

Эта деятельность была усугублена российскими флотилиями на севере Японского архипелага, что привело к дипломатическим протестам из Токио и в районе, где Япония и Москва также имеют территориальный спор по поводу Южных Курил.

Недавно Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея отвергли экспансионизм Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Высшие иностранные чиновники США, Японии и Южной Кореи совместно призвали Северную Корею прекратить баллистические испытания и вернуться за стол диалога, чтобы обсудить будущее безопасности на Корейском полуострове.

Энтони Блинкен и министры иностранных дел Южной Кореи Чон Юй-юн и японка Хаяси Ёсимаса встретились в Гонолулу, Гавайи, и три дипломата выразили единодушное мнение о том, что они выступают против любого вида китайского экспансионизма в регионе.

Все они «подтвердили свое стремление к мирному и стабильному региону, который позволит всем странам реализовать свой потенциал» и решительно выступают против любых односторонних действий, направленных на изменение «статус-кво» и усиление напряженности в регионе».

Дипломатические лидеры совместно призвали Северную Корею прекратить баллистические испытания и вернуться за стол переговоров, чтобы обсудить будущее безопасности на Корейском полуострове.

Блинкен, Хаяси и Чун заявили после трехсторонней встречи, что их страны продолжают работать «над поиском способов привлечь Северную Корею к ответственности» за нарушение резолюций Организации Объединенных Наций по безопасности в ходе последней волны ракетных испытаний и запусков.

(С информацией из EFE)

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