Испанец Фернандо Вердаско побеждает в Monterrey Challenge

Мексика, 12 марта Испанец Фернандо Вердаско, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии 2009 года, вернулся, чтобы победить индийца Праджнеша Ганнесварана со счетом 4-6, 6-3, 7-6 (3) в эту субботу, чтобы выиграть ATP Challenge в Монтеррее, северная Мексика. Вердаско, показавший хорошую спортивную форму пару недель назад на ATP 500 в Акапулько, был удивлен первым сетом, в котором Ганнесваран, 278 в рейтинге, сломал свою подачу в девятом гейме, выиграв 6-4. Терпеливый, с опытом попадания в топ-10 мира в 2009 году, когда он был седьмым в мире, во втором раунде Вердаско показал превосходство на подаче; он не присудил сопернику «брейк-» очки и в четвертом восьмом гейме он сломался, чтобы выиграть 6-3. Третий сет продолжался с волнением от того, что это означало, решение чемпионата. Вердаско начал агрессивно, сломал подачу азиата в первой игре, но упорный 32-летний Ганнесваран прорвался в десятом и вызвал 5-5. В двенадцатой игре Вердаско должен был показать мастерство своих 38 лет и восстановиться после 0-30, чтобы спровоцировать «тай-брейк». Вердаско, более спокойный, сделал пару «мини-перерывов» и отправился к победе, восьмой в своей профессиональной карьере, сначала в испытании и первой за последние три года. Монтеррейский вызов стал эпилогом нескольких недель тенниса высокого уровня в Мексике: Открытый чемпионат Акапулько выиграл испанец Рафаэль Надаль, турнир WTA Zapopan, в котором правила американка Слоан Степенс, и Открытый чемпионат WTA Monterrey Open, в котором победила канадка Лейла Фернандес. Хотя он будет показан, 21 марта россияне Даниил Медведев, номер один в мире, и Андрей Рублев, седьмой в рейтинге, сыграют в Мехико, еще одной теннисной вечеринке.