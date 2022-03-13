Российская экономика от БРИК до краха: кризис, бегство компаний и конкретный шанс стать беспрецедентным глобальным изгоем

Вторжение в Украину — последнее звено в цепочке ошибок, просчетов и негативных поворотов в международной ситуации, которые отвлекли Россию от попыток вернуть себе роль экономической силы, которую она играла в прошлом. Ущерб, нанесенный его экономике из-за военных издержек, политической изоляции, в которой он находится, и санкций, против которых он был направлен, будет не только краткосрочным: для восстановления потребуются десятилетия.

Infobae консультировалась с национальными и международными специалистами относительно последствий военного конфликта и будущего, которое может быть подготовлено для России на формирующемся с этого момента экономическом и геополитическом уровнях.

В начале XXI века, после падения Берлинской стены, Россия начала медленный путь к возвращению своего места в мире и позиционирует себя как один из основных развивающихся рынков, сформировавшись вместе с Бразилией, Индией, Китаем и затем Южной Африкой, блок под названием БРИКС глобальной экономики из-за ее большого населения, территориальной протяженности, природных ресурсов и очень высоких темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП). Но прошли годы, и это обещание не было выполнено: страны, входящие в блок, сегодня находятся в совершенно разных водах, и в последние годы между ними стали возникать определенные экономические разногласия, настолько заметные, что рейтинговое агентство S&P вынесло приговор группе «смерть».

Впоследствии глобальный экономический кризис 2008 года, последовавший за раздуванием пузыря на рынке недвижимости и кредитов в Соединенных Штатах, за которым последовали санкции, введенные этой страной и Европейским союзом в 2014 году, подтолкнул Россию к рецессии, и правительство Путина возобновило политику жесткой экономии.

Президент России Владимир Путин (справа) с председателем КНР Си Синьпином и главой бразильского государства Жаиром Болсонару во время встречи блока БРИКС, состоящего из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки REUTERS/Адриано Мачадо

С тех пор экономика европейской страны начала переживать ряд взлетов и падений, таких как падение цен на нефть, пандемия коронавируса, которая обрушилась на всю планету, и совсем недавно вторжение в Украину 24 февраля этого года.

Эта последняя акция привела к контрнаступлению со стороны Запада посредством жестких экономических санкций, которые уничтожили российскую экономику с последствиями, которые все еще трудно измерить. Военное приключение может стать shot de grace для попытки бывшей державы вернуться к роли ведущего исполнителя на международном концерте.

Луис Пальма Кане, экономист и международный финансовый эксперт, заявил этому СМИ, что «шаг» Путина будет иметь крайне негативные последствия для России. В связи с этим он предупредил: «С каждым днем России будет становиться все хуже. Если это будет продолжаться, например, шесть месяцев, ВВП без сомнения может упасть на 20 или 25%».

«Чем дольше затягивается война, тем больше будет падать Россия в экономическом плане. 65% налоговых поступлений России приходится на экспорт энергоносителей, и теперь у них душимая и изолированная экономика. Рубль пошатнулся, фондовый рынок тоже, и они технически находятся в состоянии дефолта. Любая облигация, которая истекает сегодня, не может быть оплачена», - сказал он.

Поставив диагноз России, Пальме Кане считал, что сегодня европейская страна имеет экономику, которая душит и финансово изолирована от мира. «Импортировать или экспортировать нельзя. Картина хаотичная. Будет больше инфляции, больше бедности и падение уровня активности. Таким образом, он перестанет быть фактором силы, который он представляет в данный момент», - проанализировал он.

Экономический аналитик Марсело Элизондо акцентировал внимание на последствиях экономических ограничений для России и оценил тернистые перспективы для страны, которую возглавляет Путин на будущее. По словам специалиста, из-за его размера и значимости в международной торговле страна не может позволить себе изолироваться на длительный период времени, поскольку ей нужны ее покупатели для финансирования себя, а ее поставщики - для поддержания экономики.

«Россия — экономика среднего размера, она не одна из самых мощных. Его ВВП составляет 1,7 триллиона долларов. Это 12-я экономика в мире. Это не власть. Таким образом, он более экономически уязвим, чем политически. Это имеет большой смысл в том, что Запад отреагировал с экономической стороны, а не с военной», - сказал он Infobae.

Только часть из более чем 300 транснациональных компаний, которые покинули страну или максимально ограничили свою деятельность

«Их экспорт составляет около 400 миллиардов долларов в год, поэтому на них нанесен серьезный удар. В то время как их импорт составляет около 350 миллиардов долларов, и они также пострадали. Это затрудняет компаниям доступ к вводимым ресурсам или капитальным товарам для производства», - сказал он.

Элизондо также оценил, что исход иностранных компаний из России после вторжения в Украину может ослабить производственную ткань страны гораздо глубже, чем первоначальный удар по деятельности, из-за потери ключевых частей механизмов, которые управляют различными секторами и чья эффективность, знания и инновационный потенциал не может быть заменен в одночасье.

«Дефолт, нефункционирование финансовой системы, девальвация на 40% и затруднение доступа к иностранной валюте препятствуют функционированию экономики как внутри страны, так и во взаимоотношениях России с остальным миром. Это может привести сначала к падению ВВП, затем к падению занятости, а позже к ослаблению функционирования внутренних цепочек создания стоимости, что будет медленно прерывать экономическую нормализацию», - сказал он.

Бомбы взрываются в разных частях украинской территории, и хотя окончательное наступление, которое положит конец сопротивлению, все еще не появляется на горизонте, аналитики уже задаются вопросом, какова будет позиция России после завершения конфликта.

Маурисио Харамильо, специалист по международным отношениям и профессор Университета дель Росарио, Колумбия, сообщил Infobae, что есть два сценария будущего российской экономики после агрессии против Украины.

«Во-первых, они действительно станут своего рода изгоями, но это трудно предсказать, потому что никогда раньше не было санкций такой силы против одной из большой пятерки Совета Безопасности, состоящего из России, Китая, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов. Были введены очень жесткие санкции против Ирака, Кубы, Венесуэлы, Сирии и Бирмы, которые стали изгоями. Но мы никогда не были в ситуации, когда существовал такой консенсус, чтобы изолировать одного из великих. Это один из вариантов, чтобы он стал изгоем и чтобы эти альтернативные социальные, финансовые и валютные сети, на которые Россия делает ставку при поддержке Китая, провалились», - сказал он.

«Другой сценарий заключается в том, что мы возвращаемся к блоковой войне, «холодной войне», в которой они сталкиваются друг с другом на сторонних территориях, таких как Сирия», - добавил он.

По мнению Харамильо, ситуация в России выгодна государствам, которые могут выпускать на рынок дефицитные товары. «Можно сразу подумать о Венесуэле, США и Иране как о тех странах, которые могут извлечь выгоду из ослабления России. Но я не думаю, что из логистики легко заменить ее в качестве поставщика энергоносителей и зерна, потому что зависимость между Россией и Европой существует уже более 30 лет. Нельзя менять цепочку бирж в течение нескольких месяцев», - сказал он.

В свою очередь, Габриэла Силлер Пагаза, директор по экономическому анализу Banco Base de México, сообщила Infobae, что, хотя война еще не закончилась, «у России осталась рана, потому что она вторглась в страну, и каким-то образом ее активы будут продолжать страдать в течение определенного периода времени».

«Компаниям будет нелегко вернуться в эту страну после того, как Путин заявил, что собирается национализировать активы, которые покинули Россию. С другой стороны, рубль не собирается так быстро восстанавливаться», — считает он.

Как и остальные коллеги, Силлер Пагаза заверил, что Россия пострадает от последствий вторжения в Украину. «ВВП будет сокращаться, и это также повлияет на показатели вашей внешней торговли. Вполне возможно, что в России наступит рецессия, а затем и период длительного экономического застоя. Там будет рана. Я думаю, что будет какой-то договор или правила, чтобы что-то подобное не повторилось», - сказал он этому СМИ.

В то время как Бренда Эстефан, мексиканский международный аналитик, сообщила Infobae, что больше всего на Россию могут повлиять санкции Европейского Союза, учитывая, что в случае США их воздействие более ограничено.

«Российская экономика очень сконцентрирована на углеводородах. Поскольку Европа имеет огромную зависимость, она связала их. В этом контексте введенные санкции ограничат экспорт технологий в Россию, что им действительно нужно. Технологические элементы важны для дальнейшей добычи на ваших нефтяных месторождениях. В среднесрочной перспективе им понадобятся технологии и они не смогут их импортировать», - сказал он.

Российский газ, в центре конфликта и его отношений с Европой (EFE/Kerim Okten)

По словам Эстефана, отношения России с Китаем могут смягчить влияние на ее экономику, хотя он считал, что этого будет недостаточно. «России придется иметь отношения с другими странами. Мы должны посмотреть, что произойдет с Бразилией, Аргентиной, Турцией, Израилем и другими. Эти страны, возможно, продолжат торговать с Россией», - сказал он.

Он добавил: « Она собирается стать страной вдали от большинства глобальных рынков. А также удаленный с точки зрения воздушной связи. Российская экономика будет стремительно развиваться по сравнению с остальным миром. Они будут жестоко затягивать пояса, а также доходы и источники занятости. Это произойдет в наказание за вторжение в Украину».

Президент России Владимир Путин победил на президентских выборах в марте 2000 года и после победы начал переворачивать экономическую политику своей страны после распада Советского Союза. Валовой внутренний продукт начал расти, рубль стабилизировался, инфляция контролировалась, а инвестиции начали медленно расти.

Уже в 21 веке европейская страна выплатила крупные долги по кредитам МВФ и сумела увеличить свои международные резервы. В те годы Россия начала возвращать себе место экономической державы и позиционировать себя как один из крупнейших развивающихся рынков, один из быстро развивающихся стран БРИКС.

Однако глобальный экономический кризис 2008 года, последовавший за лопнувшим надувающимся пузырем недвижимости и кредитования в Соединенных Штатах, за которым последовали санкции, введенные этой страной и Европейским союзом в 2014 году, подтолкнул Россию к рецессии. С тех пор российская экономика начала переживать ряд взлетов и падений также в результате падения цен на нефть.

По мнению Пабло Корнблюма, экономиста и доктора международных отношений, роль России в последнее время заключалась в том, чтобы поддерживать импульс с моделью накопления в начале этого века, основанной на увеличении добычи углеводородов и возрождении военной экономики.

Одними из последствий российского вторжения в Украину до сих пор были падение более 50% Московской фондовой биржи и обвал рубля, который влияет на экономику ее граждан и порождает еще большую бедность.

«Россия будет изгоем в течение многих лет от мира НАТО, что приведет к явным негативным экономическим и финансовым последствиям в краткосрочной перспективе. Чего не произойдет, так это взрыва, как в случае распада Советского Союза, что было связано с экспансией в военно-технологическую сферу в ущерб другим областям экономики, где внутренние потребности игнорировались», - сказал эксперт.

Между тем Густаво Перего, директор консалтинговой фирмы Abeceb, заявил, что Россия собирается достичь этим процессом, так это нанести серьезный удар по своей валюте на международном финансовом рынке. В этом порядке он считал, что Россия «станет довольно сложной в международных торговых операциях, потому что многие страны также будут отрицать использование своих портов в качестве вторичного порта для торговли с Россией».

«У них там есть проблема, потому что вся международная схема кредитования и финансирования сложна для ведения переговоров по аккредитивам с западными банками. Вот где китайские банки будут основными игроками и это осложнение с самого начала», - сказал он.

24 февраля этого года президент России Владимир Путин бросился в пустоту и завершил вторжение в Украину своей «специальной военной операцией». Запад отказался вмешиваться с войсками или своими военно-воздушными силами, но ответные меры на санкции оказались гораздо более жесткими, чем можно было первоначально предполагать,

Основные меры варьируются от решения западных стран об исключении России из системы SWIFT (сокращение на английском языке от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), сеть с высоким уровнем безопасности, которая облегчает платежи между 11 000 финансовых учреждений в 200 странах и позволяет совершать миллиардные транзакции по всему миру до решения США запретить импорт российской нефти и газа.

Кроме того, введены новые ограничения в отношении долга и капитала крупных российских компаний и организаций. И дополнительные санкции тотальной блокады в отношении российских элит и их родственников.

Запад исключил Россию из SWIFT (REUTERS/Дадо Рувик/Иллюстрация)

Некоторыми из последствий до сих пор было падение более чем 50% московского фондового рынка, обвал рубля, который достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару после восстановления более чем на 60% за день до начала вторжения в Украину.

Между тем экономические санкции, введенные Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими странами в ответ на вторжение в Украину, приводят к тому, что финансовая система находится на грани краха, замороженные международные резервы, а российские вкладчики стоят в длинных очередях, чтобы вернуть свои деньги. Настолько, что центральному банку России пришлось прибегнуть к мерам, подобным той, которая действует в Аргентине с 2019 года, чтобы попытаться ограничить иностранные биржевые покупки: комиссия в размере 30% на покупку иностранной валюты в попытке поддержать российский рубль.

На этом фоне инфляция в России ускорится до 20%, а ее экономика может сократиться до 8% в этом году, согласно опросу независимых аналитиков, запрошенному центральным банком этой страны.

Кроме того, после экономических санкций Запада МВФ присоединился к растущей группе, которая предупреждала о риске страны во главе с Владимиром Путиным невыполнение своих долговых обязательств после вторжения в Украину, сообщает агентство Bloomberg.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева REUTERS/Ремо Касилли

Дефолт России по долгу «больше не является маловероятным событием», заявила журналистам в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. «Дело не в том, что у России нет денег, она не может использовать эти деньги», - подчеркнул он.

Фактически, рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило на этой неделе, что дефолт по облигациям России «неизбежен» в результате мер, введенных с начала войны.

Однако крах российской экономики на этом не заканчивается: с момента вторжения в Украину сотни компаний объявили об отказе от их деятельность в России. Некоторые из фирм, которые прекратили свою деятельность: Найк, Эппл, Майкрософт, БП, Шелл, Эквинор, Эксон Мобил, PWC, Дженерал Моторс, Форд, Фольксваген, Тойота, Самсунг, Майкрософт, Эппл, ХП, Intel, Индитекс, ЕА, Airbnb, Google, Икеа, Оракул, Делл, Боинг, Аэробус, Spotify, Уолт Дисней, Парамаунт, WarnerMedia, Universal и TikTok, среди прочего, из длинного списка из более чем 300 компаний.

Это транснациональные корпорации, производственные цепочки которых выходят за рамки границ и которые вряд ли можно заменить новыми корпорациями, спонсируемыми правительством в надежде заполнить оставленный ими вакуум.

Путин, возможно, имел в виду возвращение старой имперской славы России, когда приказал своим войскам пересечь границу. Но с того момента, как первый солдат наклонился одной ногой в Украине, он направил свою страну в противоположном направлении. Все ближе и ближе к тому, чтобы быть вне мира.

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