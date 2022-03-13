Дождь уходит, но ветер приходит в TPC Sawgrass

ПОНТЕ-ВЕДРА-БИЧ, Флорида, США (AP) - Дождь внезапно стал наименьшей проблемой для игроков в гольф на чемпионате игроков в субботу.

Никто не заметил его днем, когда ветер достигал 65 километров в час, что уменьшило размер зелени, расположенной на островке, и сделало ее похожей на почтовую марку.

Температура, и без того низкая, продолжала падать в течение дня. А гольфисты, которым пришлось играть на 18 лунках во втором раунде, кажется, один из самых сложных за все время.

«Вряд ли вы когда-нибудь сможете снова играть в таких жестких условиях», - сказал Киган Брэдли, который финишировал с одним под паром и 71 ударом, что считалось одним из лучших раундов его жизни.

Джастин Томас и Бубба Уотсон сделали немыслимое. У них не было пугала. Брэдли бы присоединился к ним, если бы не двойное боджи на 16-й лунке, когда у него был двухвыстрельный штраф за то, что он не положил туда, откуда его забрал ветер.

«На самом деле у тебя не так много качелей. Это действительно много выстрелов», - сказал Томас после раунда 69, в котором у него было несколько красивых выстрелов, а некоторые, которые показали, как сильно повлиял ветер.

И думать, что Чемпионат игроков даже не достиг половины пути из-за дождя на TPC Sawgrass. Стадионное поле было настолько насыщено, что от начала до конца первого раунда прошло 54 часа 16 минут.

Когда темнота закончилась субботняя игра, 27 игроков не вышли во второй раунд. Ветер может быть не таким сильным в это воскресенье, но температура после возобновления раунда будет ниже нуля.

Том Хоге в воскресенье занимает первое место в общем зачете. Но в нем все еще сыграно всего 18 лунок. Он начал четверг с 6 ударов ниже пар и 66 ударов и был связан с Томми Флитвудом, который был наравне после трех лунок, когда игра была приостановлена.