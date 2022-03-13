Муниципальный кардозо Парагвая снова поднимается в Гватемале

Гватемала, 12 марта Муниципальный во главе с парагвайским тренером Хосе Кардосо в эту субботу победил Санта-Лючию Котсумальгуапу со счетом 2:1 и остался на пятом месте на гватемальском футбольном турнире Клаусура-2022. Команда Кардосо выиграла голы гватемальца Педро Альтана и аргентинца Матиаса Ротонди в одном из шести матчей 12-го тура турнира. Для Санта-Люсии Котсумальгуапы, клуба во главе с аргентинцем Матиасом Татанджело, счет, сокративший дистанцию, принес гватемальцу Луису Педро Росасу. Три очка, заработанные дома, важны для команды Кардозо, которая неделю назад проиграла дома Ачуапе. Именно поэтому Муниципаль остается на пятом месте в турнирной таблице с 20 очками, отставая на три очка от лидера, чемпиона Гватемалы Малакатеко. Кардосо прибыл в Гватемалу в июле 2021 года, и в своем первом сезоне в центральноамериканской стране Муниципаль был выведен в полуфинале в декабре прошлого года. В текущем турнире, однако, он не добился регулярности и уже одержал четыре поражения. Клуб во главе с парагвайцем является одним из двух самых популярных и выигрышных в Гватемале наряду с Comunicaciones, который также одержал победу в эту субботу за малейшую разницу в своем визите в Нуэва-Консепсьон. Триумф «Комьюникасьонес» стал заслугой одинокого гола гватемальского полузащитника Линнера Гарсии, который добился отскока в районе Нуэва-Консепсьон и получил заслугу в победе. Имея три очка уже в кармане, Comunicaciones занял третье место с 21 единицей, на один меньше, чем занявший второе место чемпионата Гуастатойя, который посещает Истапу в это воскресенье. С УМОМ В НЬЮ-ЙОРКЕ Теперь Comunicaciones во главе с уругвайцем Уильямом Който сосредоточит свое внимание на ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) в следующий вторник против Нью-Йорка. В первом матче, прошедшем во вторник, клуб с востока США обыграл гватемальцев со счетом 3:1, поэтому они воспользуются матчем в следующий вторник на стадионе имени Доротео Гуамуча Флореса в столице страны. Также в эту субботу вечером действующий чемпион Гватемалы Малакатеко удивил Селаджу дома, выхватив у него победу 1-2, с голами у гватемальцев Нельсона Андрада и Хосе Очоа. В другом столкновении Кобан Империал обыграл Сололу со счетом 2:1, забив голы бразильцев Джандерсона Перейры и гватемальца Виктора Матты. Для Сололы перуанский Хуан Диего Гутьеррес де лас Касас со скидкой. 12-й день гватемальского футбола, который знаменует начало второго раунда квалификационного этапа турнира Clausura 2021, также завершится в это воскресенье поединком между Ачуапой и Антигуа. ШЕФ см/мсп