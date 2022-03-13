Правительство планирует архипелаг Сан-Андрес в качестве устойчивой модели

Министерство окружающей среды Колумбии начало строительство в пятницу дороги к углеродной нейтральности и устойчивости к изменению климата биосферного заповедника «Морские цветы», расположенного на архипелаге Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина, который сильно пострадал во время прохождения урагана Йота в конце 2019 года.

Об этом заявил директор по изменению климата и управлению рисками этого портфеля Алекс Саер во время семинара, в котором приняли участие местные органы власти, организации, ученые и сообщество Райзал, который признал, что этот департамент производит наименьшее количество парниковых газов (ПГ). ) выбросы в стране, что дает возможность внедрить устойчивую модель.

«Важно начать образовательный процесс с раннего детства, доходя до школ и колледжей, чтобы быть в курсе изменений и разработки Сан-Андреса, который является устойчивой моделью, которая служит витриной для остальной части Карибского бассейна», - подчеркнул президент Управления Райзала. Пастор Альберто Гордон.

В свою очередь, директор Корпорации устойчивого развития архипелага Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина (Коралина) Арне Бриттон отметил, что дорожная карта разработана в важный для острова и архипелага момент, подчеркнув, что она ведет их к лучшему управлению с точки зрения мер по борьбе с изменением климата, с тем чтобы продолжать направлять территориальные органы власти в разработке инструментов планирования.

Аналогичным образом, менеджер Eedas Clean Energía Рэнди Аллен указал, что в настоящее время меняется образ мышления о развитии электроэнергетики на архипелаге, поэтому они создали модель, связанную с энергетическим переходом, зная, что им не следует продолжать зависеть от энергии. генерация в результате сжигания углеводородов.

«Для архипелага, являющегося биосферным заповедником, очень важно отдавать приоритет моделям устойчивого развития, балансу между тем, что делается, действиями природы, общества, экономическими действиями и политикой; как мы гармонизируем и формулируем, чтобы иметь этот баланс и быть моделью перед лицом развития и устойчивости, которые мы должны иметь в связи с изменением климата», - сказала Адриана Сантос, директор Национального университета Колумбии, штаб-квартира Карибского бассейна.

Со своей стороны, заместитель министра экологической политики и стандартизации Франсиско Крус указал, что в настоящее время устанавливаются опоры электропередач с солнечной и ветровой генерацией, а также солнечные батареи, отметив при этом, что на архипелаге устанавливаются мангровые заросли, кораллы и сухие леса. «У нас будет пример Seaflower для мира в окружающей среде».

Наконец, директор по изменению климата и управлению рисками указал, что правительство обязалось продвигать разработку новой энергетической модели для архипелага, поэтому в 2021 году было объявлено о присоединении к инициативе Biodiversciudades.

«На островах изменения могут быть существенными, потому что энергетическая матрица на 99% состоит из ископаемого топлива. Есть возможность ускорить переход от энергетической матрицы острова, а также к теме электромобильности», - заключил директор Саер.

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