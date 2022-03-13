ЕС «решительно осуждает» похищение двух украинских мэров

Брюссель, 13 марта Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель заявил в воскресенье, что общественный клуб «решительно осуждает» похищения мэров украинских городов Мелитополь и Днепрорудное российскими вооруженными силами. «ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами», - написал испанский политик в своем профиле в Twitter. Он добавил, что похищения представляют собой «очередную атаку на демократические институты в Украине и попытку создать нелегитимные альтернативные структуры управления в суверенной стране». Президент Европейского совета Шарль Мишель также «самым решительным образом» осудил «беспорядочные» обстрелы Россией мирных жителей в Украине, а также похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного. «Подобные похищения и другое давление на местные власти в Украине — это еще одно грубое нарушение международного права. Военно-политическая агрессия России против Украины должна прекратиться», — добавил он в Twitter. Украина осудила похищение двух мэров. Фактически, президент Украины Владимир Зеленский вчера обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону за помощью в исчезновении одного из них в Мелитополе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня в Twitter, что «российские военные преступники похищают демократически избранных мэров украинских городов». «11 марта мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен. Местные жители проводят акции протеста с требованием их освобождения. Я призываю государства и международные организации прекратить российский террор против Украины и демократии», - сказал он. В другом сообщении в это воскресенье в той же социальной сети он добавил, что сегодня «российские военные преступники похитили другого демократически избранного мэра» и заявил, что это днепрорудное Евгений Матвеев. «Не получая никакой местной поддержки, оккупанты прибегают к террору», — сказал Кулеба. ШЕФ кувшин/иг (Более подробная информация о Европейском союзе на euroefe.euractiv.es)