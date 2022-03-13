ЕС считает, что поддержка бесполетной зоны над Украиной превратит российское вторжение в третью мировую войну

IMAGEN DE ARCHIVO. Un avión MIG-29 de la Fuerza Aérea polaca durante un vuelo en la Radom Air Show, en Radom, Polonia. Agosto 24, 2013. REUTERS/Kacper Pempel

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель заявил в субботу, что поддерживаемая ЕС бесполетная зона над Украиной будет означать «продление конфликта до третьей мировой войны».

«Когда кто-то просит ввести бесполетную зону, это подразумевает возможность и готовность сбивать российские самолеты, нарушающие ее. Это было бы продление конфликта до третьей мировой войны, а мы, очевидно, не хотим этого делать», — пояснил Боррель в интервью El Periódico de Catalunya.

Глава европейской дипломатии пояснил, что Союз движется «на пределе» своих возможностей помочь, не вступая, однако, в «ситуацию воинственности», которая делает Брюссель частью конфликта.

Боррель подчеркнул роль экономических санкций, которые, несмотря на отсутствие возможности остановить войну «в одночасье», предлагают возможность «ослабления российской экономики». Эти санкции, как подробно изложил Верховный представитель ЕС, «дорого обойдутся России».

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Жозеп Боррель

С другой стороны, Боррель не видит причин для отказа Украины от возможного вступления в Европейский союз, несмотря на нежелание нескольких членов ЕС запускать «экспресс-» процедуру.

«Никто не может помешать Украине стать частью европейской семьи, потому что она является частью европейской семьи. Никто не должен давать разрешения. Он хочет жить в системе общественных свобод, где люди выбирают свои правительства и рыночную экономику. Это то, что не нравится Путину, потому что часть славянского населения живет под политической системой, которая предлагает больше свободы, прав и процветания», - заявил глава европейской дипломатии.

Со своей стороны, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заверил на прошлой неделе, что у альянса не будет летательных аппаратов, действующих в Украине, тем самым исключив создание бесполетной зоны в этой стране, что было запрошено Правительство Украины.

«Союзники договорились, что мы не должны иметь самолеты над украинским воздушным пространством, а также войска НАТО на территории Украины», — заявил Столтенберг в конце экстренного совещания министров иностранных дел трансатлантической организации.

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно призывал к созданию бесполетной зоны с начала российского вторжения более недели назад, но союзники по НАТО сопротивляются мерам, которые могут втянуть их в войну с Россией, обладающей ядерным арсеналом.

(С информацией от Europa Press)

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