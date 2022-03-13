Чехия обещает военную помощь Украине на сумму не менее 29 млн евро

Прага, 13 марта Правительство Чехии пообещало в это воскресенье направить Украине дополнительную военную помощь на сумму не менее 29 миллионов евро для поддержки ее борьбы с российским вторжением. Министр обороны Яна Чернохова заявила в телевизионной программе, что по соображениям безопасности она не может раскрыть, какие материалы будут доставлены, но она основана на списке требований украинского правительства. «Мы находимся в ежедневном контакте (с Украиной) и стараемся удовлетворить их потребности», — заявила Чернохова, согласно агентству CTK. В последние недели чешское правительство уже пожертвовало Украине боеприпасы и легкие вооружения, такие как пулеметы, средства противовоздушной обороны и медикаменты, примерно на 29 миллионов евро. Россия вчера предупредила, что считает любой конвой с оружием украинским войскам «законной целью». Правительство Чехии обязалось увеличить оборонный бюджет с нынешних 1,4 процента ВВП до 2 процентов в 2025 году из-за нестабильности, вызванной российским вторжением в Украину.