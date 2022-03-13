«Бэтмен» продолжает возглавлять кассовые сборы

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Во второй уикенд фильм «Бэтмен» («Бэтмен») снова стал самым кассовым фильмом в кинотеатров США и Канады, собрав 66 миллионов долларов, согласно отраслевым оценкам, опубликованным в воскресенье.

Концерт, снятый компанией BTS, также удался, несмотря на то, что он был показан всего один день.

«Бэтмен», спродюсированный Warner Bros с Робертом Паттинсоном и Зоей Кравиц в главных ролях, упал всего на 51% в прокате по сравнению с премьерой в 134 миллиона долларов, что в общей сложности составило 238,5 миллиона долларов по всей стране. На международном уровне его совокупная сумма составляет 463,2 миллиона.

Проект «BTS Permission to Dance on Stage: Seoul» собрал 6,8 миллиона долларов, появившись в 797 кинотеатров Северной Америки. Во всем мире ее оборот составляет 32,6 миллиона.

В боевике «Uncharted» («Uncharted: Off the Map»), боевик с участием Тома Холланда и Марка Уолберга, доходы кинотеатров упали всего на 17% за четвертую неделю.

Фильм, адаптация видеоигры Sony Pictures, занял второе место с 9,3 миллиона долларов. Его общая национальная сумма составляет 113,4 миллиона долларов.

«Собака» MGM и Ченнинга Татума уже четыре недели показывают в кинотеатров. Он упал всего на 13% и собрал 5,3 миллиона долларов. Его заработок составляет 47,8 миллиона.

Ниже приведены оценки продаж в кассах с пятницы по воскресенье в кинотеатров США и Канады, сообщает Comscore. Окончательные цифры будут опубликованы в понедельник.

1. «Бэтмен» — 66 миллионов долларов.

2. «Uncharted» — 9,3 миллиона долларов.

3. «Разрешение BTS на танцы на сцене: Сеул» - 6,8 миллиона долларов.

4. «Собака» — 5,3 миллиона долларов.

5. «Человек-паук: пути домой нет» — 4,1 миллиона долларов.

6. «Смерть на Ниле» — 2,5 миллиона долларов.

7. «Раде Шям» — 1,8 миллиона долларов.

8. «Пой 2» — 1,6 миллиона долларов.

9. «Осел навсегда» — 1,1 миллиона долларов.

10. «Крик» — 445 000 долларов.

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