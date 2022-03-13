«Бэтмен» продолжает возглавлять кассовые сборы

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Во второй уикенд фильм «Бэтмен» («Бэтмен») снова стал самым кассовым фильмом в кинотеатров США и Канады, собрав 66 миллионов долларов, согласно отраслевым оценкам, опубликованным в воскресенье.
Концерт, снятый компанией BTS, также удался, несмотря на то, что он был показан всего один день.
«Бэтмен», спродюсированный Warner Bros с Робертом Паттинсоном и Зоей Кравиц в главных ролях, упал всего на 51% в прокате по сравнению с премьерой в 134 миллиона долларов, что в общей сложности составило 238,5 миллиона долларов по всей стране. На международном уровне его совокупная сумма составляет 463,2 миллиона.
Проект «BTS Permission to Dance on Stage: Seoul» собрал 6,8 миллиона долларов, появившись в 797 кинотеатров Северной Америки. Во всем мире ее оборот составляет 32,6 миллиона.
В боевике «Uncharted» («Uncharted: Off the Map»), боевик с участием Тома Холланда и Марка Уолберга, доходы кинотеатров упали всего на 17% за четвертую неделю.
Фильм, адаптация видеоигры Sony Pictures, занял второе место с 9,3 миллиона долларов. Его общая национальная сумма составляет 113,4 миллиона долларов.
«Собака» MGM и Ченнинга Татума уже четыре недели показывают в кинотеатров. Он упал всего на 13% и собрал 5,3 миллиона долларов. Его заработок составляет 47,8 миллиона.
Ниже приведены оценки продаж в кассах с пятницы по воскресенье в кинотеатров США и Канады, сообщает Comscore. Окончательные цифры будут опубликованы в понедельник.
1. «Бэтмен» — 66 миллионов долларов.
2. «Uncharted» — 9,3 миллиона долларов.
3. «Разрешение BTS на танцы на сцене: Сеул» - 6,8 миллиона долларов.
4. «Собака» — 5,3 миллиона долларов.
5. «Человек-паук: пути домой нет» — 4,1 миллиона долларов.
6. «Смерть на Ниле» — 2,5 миллиона долларов.
7. «Раде Шям» — 1,8 миллиона долларов.
8. «Пой 2» — 1,6 миллиона долларов.
9. «Осел навсегда» — 1,1 миллиона долларов.
10. «Крик» — 445 000 долларов.
___
Джейк Койл в Твиттере: http://twitter.com/jakecoyleAP