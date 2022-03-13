Гала-концерт премии Bafta Awards начинается в Лондоне

Лондон, 13 марта 75-е издание премии Британской киноакадемии (BAFTA) началось в это воскресенье в Королевском Альберт-холле в лондонской столице, лично после прошлогоднего виртуального выпуска. Научно-фантастический фильм Дени Вильнева «Дюна» надеется стать главным победителем вечера и начинает вечер с одиннадцати номинаций, включая лучший фильм, который станет самой желанной золотой маской ночи. В списке номинаций следует фильм «Сила собаки», лауреат премии «Золотой глобус» за лучший драматический фильм с семью номинациями, и «Белфаст» о детстве Кеннета Брана в Северной Ирландии в 1960-х годах с шестью номинациями. Это некоторые из фильмов, которые попытаются добиться успеха «Nomadland», фильма Хлои Чжао, который в 2021 году получил четыре маски, включая лучший фильм и лучший режиссер. Испанское кино может быть награждено в Королевском Альберт-холле, а Педро Альмодовар с фильмом «Параллельные матери» претендует на приз за лучший фильм на иностранном языке, который станет четвертым фильмом Бафты за его витрины и первым с 2011 года с фильмом «Кожа, в которой я живу». «Энканто», фильм Диснея, вдохновленный колумбийской культурой, станет лучшим анимационным фильмом, честь, которая уже была завоевана на последнем «Золотом глобусе» и в которой он также участвует, наряду с двумя другими номинациями, в предстоящем Оскаре. //Организация награждения требует, чтобы эта информация не распространялась через социальные сети до тех пор, пока она не будет передана в отложенную трансляцию BBC, которая начнется в 19:00 по Гринвичу