Аргентина пирровой победы

Пирр был королем Эпира (север и запад Греции) в первые годы IV века до нашей эры, и он также мог ненадолго носить корону Македонии. По мнению историков, он также был одним из лучших генералов своего времени и одним из главных соперников, которые сражались с Римом во времена Республики.

После нескольких экспансионистских кампаний, которые привели его к сражениям в Македонии, Фессалии, Пунической Сицилии и даже в Спарте, одном из самых важных городов-государств Древней Греции, генерал отправился в приключение, которое история назвала бы «пирровыми войнами». В них он сражался с римскими легионами в Гераклее и Аскулуме, где, несмотря на победу, потерял более 16 000 солдат и не мог взять или надавить на Римскую республику военным путем.

Легенда уверяет, что Пирро, несмотря на поздравления с победой и наблюдая за большими людскими и материальными потерями в битве, сказал: «Еще одна такая победа, и мне придется вернуться домой одному». С этого момента было выведено выражение «пирровая победа» как аллегория для обозначения победы, которая достигается за счет высоких затрат, которые выводят победителя из строя или обуславливают его для новых соревнований.

В условиях, когда большая часть правящего класса страны все еще полна решимости идти по краю пропасти, то, что произошло на этой неделе в Палате депутатов, похоже, показывает, как основные политические пространства и их внутренние течения, похоже, довольствуются достижением «пирровой победы» за счет среднесрочная перспектива, которая позволит нам выйти из этого паршивого экономического и социального кризиса, который мешает нам продвигаться по пути «нормальной» страны.

Первая битва

В минувший четверг нижняя палата стала ареной напряженных и напряженных переговоров, которые привели к тому, что правительство изменило формулировку первоначального проекта со ссылкой на соглашение с МВФ и избежало всех ссылок на экономическую программу, которую сам Гусман указал как на неотъемлемую часть того, что было согласован в кредитном агентстве. международный. Таким образом, после заблуждений, версий предполагаемых требований Фонда и различных толкований текст половинной санкции содержит единственную статью, которая позволяет исполнительной власти подписать программу расширенных льгот для рефинансирования резервного кредита, заключенного в течение 2018 года правительством Макри .

Несмотря на большие ожидания, которые были возложены на себя, и важные уступки, на которые он должен был пойти, Альберто Фернандес и его окружение отметили произошедшее как собственную победу против оппозиции и жесткого кирхнеризма. Поддержка, полученная в ходе встречи и одобрения проекта, а также разногласия и разногласия, которые сохраняются в оппозиции, были засчитаны как достижения. Однако, как и любая «пирровая победа», цена была высокой, особенно когда в Сенате идет еще одна битва: отставка целей, вопиющие акты насилия на улице, явное неодобрение Гусмана и квазиразрыв правящей коалиции (о чем свидетельствует не только голосование, но и печально известное отсутствие Максимо) Киршнер). Несмотря на это, по мнению правительства, соглашение, достигнутое с МВФ, позволит не только избежать фиаско, но и отложить расходы, чтобы сохранить избирательные шансы в 2023 году.

«Вместе за перемены» также отметили то, что произошло в депутатах, и это было связано с собственной победой, исказив волю правительства, заставив его принять изменения в проекте. Тем не менее, существуют и высокие и очевидные издержки: она не только одобрила отсрочку платежей, которая в конечном итоге повлечет за собой обязательства будущих правительств, но и вновь выявила все более четкие внутренние разногласия.

В UCR, где Моралес оставался очень активным в своей переговорной роли, они интерпретировали, что «ястребы» PRO, сделавшие ставку на дефолт, проиграли. Сам губернатор Жужуя отметил достигнутое в твиттере, поздравив законодательные блоки радикализма, Гражданскую коалицию и республиканский перонизм (Пичетто), явно опустив ПРО. Аналогичное прочтение имела Гражданская коалиция, хотя и взяла на себя главную заслугу за «триумф». Эта позиция также нашла отражение в «птичьей сети» с постом, в котором Лилита Каррио поздравляет свою партию «за проведение стратегии избежания дефолта, привилегирования интересов Аргентины над спекулятивными и личными интересами», в явной аллюзии на «ястребов». Однако для ПРО это был стратегический триумф, который был возможен только благодаря твердой позиции отклонения (угрожая отрицательным голосованием или воздержанием), которую партия придерживалась в том понимании, которое было первоначально предложено. Сам Макри позволил своему удовлетворению выйти за рамки того, что ему удалось избежать дефолта одновременно с тем, что удалось ликвидировать предполагаемый «план бомбы» Гусмана (как назвал его депутат Ласпина) и его основы (которые жестко возлагали на него ответственность за провал соглашения 2018 года). Мерфи и отсутствие Фернандо Иглесиаса, вопреки «стратегии» космоса.

У кирхнеризма также была своя «пирровая победа». Отказ от самой трудной части, которая отвечает Ла Кампоре и вице-президенту, вместо того, чтобы воздержаться, как ожидалось, был отмечен как поведение идеологической согласованности, согласующееся с повествованием, которое берет свое начало в предполагаемом основополагающем характере президентства Нестора Киршнера. Тщательно подготовленное видео Кристины Фернандес де Киршнер, приписывающей ущерб в ее офисе повторному въезду МВФ в страну, также было засчитано в этом предполагаемом триумфе. Здесь издержки более чем очевидны: растущая изоляция этого сектора, который, кстати, в парламентских голосованиях оказался меньшинством, что, кажется, почти неумолимо ведет к разрыву Всефронта, к чему добавился парадокс оставления голосования вместе с либертарианцами и левыми блоков.

Даже в рядах Серхио Масса, председателя Палаты депутатов, они одержали победу. В его роли главного переговорщика с оппозиционными блоками его окружение подчеркнуло его способность убедить Фернандеса в необходимости изменить законопроект и заставить правительство одобрить более 200 голосов «за» самый сложный закон с тех пор, как перонизм вернулся к власти в 2021 году, набрав всего 77 голосов. сам по себе. Кроме того, они подчеркнули его «победу» над Гусманом, который, хотя и отвечал за руководство соглашением, прожил последний отрезок переговоров в депутатах на расстоянии, после своей неожиданной поездки в Хьюстон и будучи лишенным полномочий по отношению к своей первоначальной должности.

Серхио Масса, председатель Палаты депутатов (Telam)

Что нас ждет

Первая парламентская битва не только оставила несколько «пирровых побед», но и получила ранения в основных пространствах и большие вопросы на будущее.

В Juntos for Change следуют законопроекты и обостряется внутренняя напряженность. Моралес по-прежнему готов публично оспаривать макризм и оспаривать возможную кандидатуру в президенты. Однако в их собственном пространстве есть и другие лидеры, такие как Лусто или Манес, которые также играют много и которых сверстники часто называют индивидуалистами. Со своей стороны, «ястребы» ПРО по-прежнему убеждены в преимуществах стратегии открытой конфронтации с правительством и сумели убедить в этом даже все более умеренного Родригеса Ларрету, который, кажется, тщательно культивирует некоторый исторический ревизионизм в отношении того, что произошло в конца 1980-х к Реноватору Антонио Кафьеро, когда, апеллируя к ответственности за то, что, по его мнению, было его скорым президентством, сопровождал меры, воспринимаемые как непопулярные, которые проложили дорогу Карлосу Менему.

В рядах правительства, правда, соглашение, достигнутое с оппозицией, позволило им добиться половины санкции за проект, что позволило избежать трудностей, возникающих в результате отказа от инициативы среди своих собственных войск. Хотя проект сейчас находится на поле битвы, где Кристина руководит, правительство понимает, что убедительность законодательных результатов оставляет вице-президенту мало места для маневра.

Вот почему в настоящее время основное внимание уделяется не столько предыдущему подсчету голосов в Сенате, сколько, в основном, времени. Не новость о том, что закон спешит принять вовремя, чтобы Совет МВФ одобрил его окончательное одобрение к 22 марта, когда страна будет обязана выплатить 2,8 миллиарда долларов.

Для этого им необходимо преодолеть нормативное препятствие, которое предусматривает, что с момента вынесения заключения в комитет по лечению в помещении должно пройти 7 дней, если это не будет разрешено большинством в две трети присутствующих. Опять же, это задача, для решения которой им понадобятся не только собственные голоса, которые также не полностью гарантированы, но и приверженность оппозиции.

Альбертизм и различные секторы «Вместе за перемены» пока, похоже, согласны со стратегией и основными целями: добиться принятия закона на следующей неделе и избежать дефолта и его влияния на политическую, экономическую и социальную ситуацию.

Безусловно, президент «Вместе за перемены» и кирхнеризм одержит, согласно его собственному видению и позиционированию, новую победу, за которую им придется заплатить высокую цену. Потому что именно так выглядят «пирровые победы».

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