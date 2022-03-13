Соглашение с МВФ оставило фанатов в агонии

Тяжелые служат войне, а демократия нуждается в продуманных, но здесь случается, что Максимо и Маурисио ужасно ошибались, и если нам повезет, они оба остаются вне игры. Со своими сверстниками мы прощаемся с жизнью, но не можем исполнить желание генерала — «поколения друзей». Мне удалось послушать Коти Нозилья в течение нескольких минут, четкое представление о власти с некоторыми интересными ссылками на политику. Поколение, предшествовавшее нынешнему, выбрало партизаны, марксизм, революцию и закончилось громким провалом. Погибшие проявляли героизм, но только оппортунизм у большинства выживших. Боль стала деформацией прав человека, которая касалась только революционных предположений. Демократия возвращается, Рауль Альфонсин пытается вернуть власть в государстве, а «Координатор» становится образцом для нового поколения лидеров. Между тем, в перонизме есть зеркальная копия «Обновление». Между двумя секторами было около двадцати лидеров, и один, которого все помнят, выделяется, Чачо Ярославский, учитель, который был взволнован своими учениками. И в то время, когда мы мечтали о возвращении к успешной демократии, мы начали погружаться в самый ужасный упадок.

Я помню, как голосовал в качестве депутата за «Каха Пан», это оказалось рождением солидарности с погибшими, а также объявлением о социальном разрушении, которое нам так и не удалось остановить. Этот ящик был определен как «краткосрочный», и в цифрах он не достиг миллиона нуждающихся людей. Их было не так много, мы еще не успели их приумножить. Затем с Менемом мы столкнулись с разрушением государства и дарением его собственности частным группам, многие из которых были иностранцами, в результате идеологически оправданного самоубийства, которое ни одна другая страна не пыталась имитировать. Железные дороги, газ, телефоны, электричество, все, что было отдано и даже решение использовать иностранную валюту, было вопросом укрепления зависимости и роспуска всего, что построено нашими старейшинами. Все это заставляет меня слушать Нозилью с другой точки зрения, принимая его определения как выражение неудавшегося поколения, которое сменяет другое по строгости, отмеченной «исчезнувшим». Либералы-гуманисты, такие как Эмилио Хардой и многие другие, внесли большой вклад в развитие нашей культуры, а другие, свободные маркетологи, такие как Альваро Альсогарай, только стимулировали переговоры и подрывали нашу собственную производительность. Политика перестала выражаться в партиях, перонизм был ликвидирован между военачальниками и радикализмом лишь в их отсутствии. С Альфонсином они вступили в Социалистический интернационал, затем это был Де ла Руа и, наконец, прагматичный аккомпанемент Маурисио Макри. Из этого поколения некоторые стали предпринимателями, остальные были разделены между теми, кто выжил в качестве государственных служащих, и большинством, которое, как большая часть среднего класса, превратилось в низший класс. После тридцати лет молчания Коти ясно дал понять, что мы ничего не потеряли.

Во всех секторах были мыслители и любители политики, только они победили, прагматики, которые выделялись в разной последовательности. Диктатура погибла, и ответом стала политика в области прав человека, но она также породила банковскую и финансовую структуру вместе с внешним долгом, с которым до сих пор мы не могли справиться. Они убивали, чтобы навязать банки вместо промышленности, настало время, чтобы государство столкнулось с «финансовой родиной». Действительно, мы должны пересмотреть трудовое законодательство, конечно, его применение намного ниже, чем в финансовых структурах. В возрасте сорока лет у меня был овердрафт или банковский кредит, близкий к ста пятидесяти тысячам долларов, сегодня у меня нет доступа ко всем кредитам. Без кредита нет малого или среднего бизнеса, без кредита средний класс не выживет, и наши дети не смогут получить доступ к собственности на жилье. Представить гендерное равенство как вклад в удовлетворение потребностей граждан звучит скорее как выражение цинизма, чем реальный вклад.

Российское вторжение в Украину несёт в себе страдания империи, которая распадается. Путин и Трамп — тень биполярного противостояния, потерявшего смысл и актуальность. Между Кеннеди и Хрущевым обсуждался мир, его преемники унаследовали только агрессивность своих телохранителей. Образ России будет отмечен человеческими страданиями ее последнего лидера. Империи гибнут на глазах у народов, которые борются за свою свободу. Подобно Вьетнаму, Индии, Южной Африке, Алжиру, сегодня Европа ищет свое пространство, в то время как Англия переходит от империи к сыну, защищенному потомками.

Переговоры по долгам были важным событием, они подвергли расовых политиков, таких как Лилита Каррио, и заставили фанатов, таких как Маурисио Макри и Максимо Киршнер, агонию. Политика выделялась бедностью идей экономистов, которые повторяют свои лозунги о сокращении расходов и ослаблении трудового законодательства. Все закончилось в пространстве здравомыслия и здравого смысла, необходимых перед лицом посредственности руководства. Некоторые настаивают на «теории разрыва», не понимая, что реальность имеет право функционировать иначе, чем их концепции. Либералы рынка пытаются объяснить, что задолжать Фонду и брать доллары — это то же самое, что создавать дефицит. Вспоминая, как Дуйовне говорил, что долгов не было, и посвятить себя их созданию - тяжелое воспоминание о предательстве. Мартинес де Хоз украл почти пятьдесят миллиардов, и Макри сделал то же самое. Их родина не наша, там они забирают награбленное. Это правда, что Нестор Киршнер никогда не говорил нам, где находятся средства его провинции, и опустошение связано с коррупцией, которая унаследована от одного правительства другому. Это реальная вещь, институциональная коррупция, мать долгов, дочь ее ложного обогащения. Милей обвиняет касту, выражая и защищая свои идеи. Радикалы, несомненно, являются самым важным сектором на данный момент, и перонизм, освобожденный от Киршнеров, также может возродиться. Как говорит талантливый Андрес Маламуд, раскол требует стабильности нашей политики. Кризис глубокий, либеральные экономисты говорят только с богатым большинством, забывая о том, что они являются меньшинством с правом голоса. Тем, что они оправдывали прежние перевороты, теперь банки заменяют казармы.

Правительство не понимает реальности, очарованной прогрессивной концепцией университетского среднего класса. Будущее перестает пугать, не влюбляясь, оппозиция и правящая партия разделены одновременно, кажется, что власть свободна, в то время как талант не сопровождает ни одного из амбициозных в конфликте. Маламуд признавал политиков, которые могут идти по улице, способ определить истинный социальный престиж. Мы достигли соглашения, победив крайности, без Киршнеров и Макри могут наступить новые времена. Не все отрицательно.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: