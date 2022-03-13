Сирийский врач попал на войну после бегства в Украину

Доктор Усама Яри бежал из Дамаска в поисках мира со своей украинской женой в Николаев, портовый город на берегу Черного моря, но война и российские бомбы попали в него.

Надев рубашку с морскими мотивами, Яри осматривает некоторых пациентов, которые провели ночь в подвале офтальмологической больницы, где были установлены матрасы и бочки с водой.

Больница расположена в Ингульском, на северо-востоке Николаева, недалеко от линии фронта.

В пятницу вечером популярный район, в котором также есть онкологическая больница и детский дом, стал объектом интенсивных бомбардировок. О жертвах не сообщалось, но взорвалось много окон, дыры от снарядов были отмечены на полу и попали в котельную.

«Я не могла в это поверить. Мы жили здесь спокойно, чем занимаются русские, от чего они хотят нас спасти? О себе?» спросил себя доктор.

Яри знает войну. Его родная страна, Сирия, уже 11 лет находится в конфликте и с 2015 года видела российские бомбардировки в поддержку своего союзника, президента Сирии Башара Асада.

Живя в Дамаске вместе со своей женой, с которой он познакомился во время учебы в Украине, Яри бежал из конфликта и из сирийской столицы в 2014 году, чтобы «искать мира» в Николаеве, но за ним последовала война.

«Сирия и Украина сейчас находятся в одинаковой ситуации», — сожалеет врач. «Война — это война, будь то здесь или здесь, это самое худшее, что можно себе представить.

- Сплит-

Врач поднимается наверх, чтобы осмотреть некоторых пациентов. Одна из них — Наталья Маличка, молодая блондинка, которая ухаживает за своим 14-летним сыном Тимуром.

В первые дни войны подросток рубил дрова для печи рядом с дедом, когда ему в глаз попала заноза. Он не смог немедленно поехать в больницу, потому что автобус не работал нормально, и травма усугубилась. Подросток остается с опущенными глазами и молчит.

Наталья рассказывает свою историю вихрем слов, и ее тело дрожит, когда она говорит. В больнице она ухаживает за Тимуром, но дома у нее есть еще двое детей в возрасте 10 и 20 лет.

«Я разорван. Когда я приезжаю сюда с Тимуром, я знаю, что мой сын дома, но не знаю, увижу ли я его снова», - сказала она.

В ночь взрыва Ингульского она была дома с двумя своими детьми. «Я чувствовала себя в безопасности, потому что знала, что Тимур находится в подвале больницы вместе с врачами. Но несмотря на то, что он позвонил мне, он был в ужасе», - сказал он.

«Все трясло. Мы не знали, найдем ли больницу стоящей», - сказала Красимира Рилкова, директор офтальмологической больницы, с таким же измученным взглядом, как и ее коллега Яри.

Николаев, город с населением 500 000 человек, является последней точкой на Черном море перед Одессой, первым портом Украины и стратегической и символической целью для Москвы.

В течение нескольких дней велись интенсивные бои между украинской армией и российскими войсками, которые неоднократно отбивались.

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