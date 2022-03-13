Спортинг Кристал против Кантолао LIVE: они играют на 6-й дате Лиги 1

Спортинг Кристал против Кантолао: небесная команда встретится с командой Чалако в это воскресенье, 13 марта, на стадионе Альберто Галлардо в 6-й день турнира по апертуре Лиги 1. Вот все подробности.

Спортинг Кристал доходит до матча с Кантолао в лучшем виде в сезоне 2022 года. Небесная команда выиграла две игры подряд в Лиге 1, в которых выделяется их последняя победа против Альянсы Лима в Матуте, а также обыграла UTC на 4-й дате. Небесная команда переместилась с 16 на 8 место благодаря двум победам подряд и набрала семь очков. Теперь предпосылка состоит в том, чтобы достичь лидера Alianza Atlético, который снова выиграл и набрал 15 очков.

Кроме того, в Sporting Cristal будет главный герой дома в качестве главной достопримечательности матча с Кантолао. Футболист Йошимар Йотун вернулся в небесную жеребьевку, и ожидается его официальная презентация и что он дебютирует в это воскресенье с полным стадионом после того, как было подтверждено, что билеты на поединок у Альберто Гальярдо были распроданы.

Со своей стороны, Кантолао прибыл на поединок с Кристал мотивированным после того, как прервал плохую серию из четырех поражений подряд на старте турнира в Апертуре. «Дельфин» обыграл Карлоса Маннуччи в последней презентации на стадионе Мигеля Грау в Кальяо, набрал первые три очка, но они остаются на последнем месте в турнирной таблице лиги 1.

«Это была очень достойная и мучительная победа против Маннуччи, которая дала нам спокойствие работать в течение недели, продолжать исправлять ситуацию, а также с нетерпением ждать отличного матча против «Спортинг Кристал». Мы знаем, что Yotun был интегрирован и укрепляет их. Это будет матч, который Кристал заставит нас сделать все возможное, чтобы мечтать о хорошем результате», - сказал тренер Кантолао Карлос Сильвестри, который оценил первую победу своей команды, размышлял над Йосимаром Йотуном и сослался на предстоящий «Спортинг Кристал» против Кантолао.

Тренер Sporting Cristal Роберто Москера не сможет подсчитать травмированных нападающих Фернандо Пачеко и Джона Хайро Москера, но включит Йошимара Йотуна в список состава и будет ждать своего шанса со скамейки запасных.

Стратег Кантолао Карлос Сильвестри имеет всех своих игроков, доступных для матча со «Спортинг Кристал», за исключением потери полузащитника Диего Рамиреса из-за травмы.

Йосимар Йотун вернулся в Кристал, был вызван на матч с Кантолао за Лигу 1 (Фото: Спортинг Кристал)

ВОЗМОЖНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ КРИСТАЛ - КАНТОЛАО

Спортинг Кристал: Алехандро Дуарте: Йохан Мадрид, Джанфранко Чавес, Омар Мерло, Нильсон Лойола; Хесус Кастильо, Кристофер Гонсалес, Calcaterra Time; Ирвен Авила, Алехандро Хоберг и Перси Лиза.

Кантолао: Кристиан Лимузен; Джанкарло Кармона, Арон Санчес, Хосе Рамирес, Энтони Кихано, Родриго Салинас, Хесус Кастильо, Хамир Д'Арриго, Брайан Рейна, Хосе Мансанеда и Родриго Пасторини.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ КРИСТАЛ - КАНТОЛАО

Перу — 11:00

Мексика — 10:00

Колумбия — 11:00

Эквадор — 11:00

Боливия — 12:00 м.

Венесуэла — 12:00 м.

Аргентина — 13:00

Уругвай — 13:00

Чили — 13:00

Парагвай — 13:00

Бразилия - 13:00

Испания — 17:00

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ МАТЧ КРИСТАЛ — КАНТОЛАО

Матч Спортинг Кристал против Кантолао будет транслироваться на спортивном канале Gol Perú через платное телевидение Movistar TV через каналы 14 и 714 HD и в потоковом режиме приложения Movistar Play.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ: КРИСТАЛ VS КАНТОЛАО

17.07.21 Академия Кантолао 2-4 Спортинг Кристал

28.11.20 Спортинг Кристал 3-2 Академия Кантолао

31/08/20 Академия Кантолао 2-6 Спортинг Кристал

08/09/19 Спортинг Кристал 1-1 Академия Кантолао

23.03.19 Академия Кантолао 0-0 Спортинг Кристал

24/10/18 Академия Кантолао 0-3 Спортинг Кристал

08/08/18 Спортинг Кристал 4-0 Академия Кантолао

29.10.17 Спортинг Кристал 3-0 Академия Кантолао

22/07/17 Академия Кантолао 1-1 Спортинг Кристал

08/05/17 Академия Кантолао 2-0 Спортинг Кристал

05.03.17 Спортинг Кристал 1-4 Академия Кантолао

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