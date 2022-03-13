Испания поддерживает привлечение Путина к Международному уголовному суду

Los Llanos de Aridane (Испания), 13 марта EFE). Глава испанской исполнительной власти Педро Санчес в это воскресенье поддержал начало работы по документации, которая будет способствовать процедурам привлечения президента России Владимира Путина к Международному уголовному суду за военные преступления и преступления против человечества. Санчес защищал эту инициативу на острове Ла-Пальма, в Атлантическом архипелаге Канарские острова, где сегодня он проводит встречу с лидерами испанских регионов. Президент испанского правительства предупредил, что конфликт в Украине будет длительным и рискует стать хроническим, поэтому призвал всех отреагировать на эту ситуацию с предельным единством, сообщают источники в правительстве. Столкнувшись с «несправедливым и неоправданным» нападением Путина на Украину, Санчес привержен работе, которая приведет к возбуждению Международным уголовным судом дел за военные преступления и преступления против человечности. Испания намерена поддержать это международное соглашение вместе с другими странами Европейского союза. На встрече региональных президентов Санчес также обратился к роли Китая в посредничестве и диалоге в поиске дипломатического решения войны. Он также призвал к максимальному сотрудничеству испанских автономных сообществ в обмене информацией, которая позволит наиболее эффективно применять экономические санкции против российских олигархов. ШЕФ ББ/ДДМ/АДЖ/АМГ (фото) (видео)