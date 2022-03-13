Испания сотрудничает с Гватемалой в борьбе с недоеданием и гендерным разрывом

Хосе Карлос Мобиле Город Гватемала, 13 марта Директор Испанского агентства по международному сотрудничеству в целях развития (AECID) Антон Лейс заявил, что недоедание и гендерный разрыв являются двумя приоритетами сотрудничества европейской страны в Гватемале. Об этом говорится в интервью Efe в Гватемале в рамках визита в Центральную Америку, который завершится в это воскресенье и который начался 7 марта в Гондурасе. «Мы определяем свои приоритеты в каждой стране в соответствии с властями. И мы только что подписали рамочную программу партнерства со страной, которая является документом, регулирующим наше сотрудничество в Гватемале», — пояснил Лейс, директор Aecid с июля прошлого года. В этой связи испанский дипломат и чиновник напомнил, что сотрудничество в области здравоохранения с Гватемалой «очень важно» после того, как она стала второй страной, которая больше всего пожертвовала вакцины центральноамериканской стране против COVID-19. Однако Лейс подчеркнул, что «мы хотим решить некоторые из наиболее важных проблем здравоохранения» в Гватемале, «и я думаю, что есть очень важная проблема, которая заключается в потребностях в питании в стране в некоторых районах». Согласно официальным данным правительства Гватемалы, 61 ребенок в возрасте до пяти лет умер в 2021 году от недоедания, что эквивалентно еще 11 смертям по сравнению с 2020 годом. Директор Aecid также отметил, что, наряду с недоеданием, «гендерные различия также кажутся нам важными» по вопросу, «который остается глобальной проблемой, потому что нет страны, которая уже решила гендерное неравенство, но это очень важно». Аналогичным образом, для Leis также актуально сотрудничество Испании с Гватемалой в «построении управления и прав человека, и в этом смысле есть возможности для прогресса». СОТРУДНИЧЕСТВО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ВОЙНЫ Лейс вступила в должность в июле 2021 года, в разгар пандемии, ситуация, которая «заставила всех нас многое изменить» и «сильно изменила испанское общество». Вот почему испанское сотрудничество стремилось к «инициативам», которые «дали очень амбициозный ответ» на проблемы, вызванные covid-19. «В частности,» резюмирует Лейс, «пожертвование вакцин, поскольку их еще 70 миллионов» правительством Испании и тех, которые были предоставлены до сих пор, около 50 миллионов, «примерно половина была направлена на Латинскую Америку», помощь «вероятно, с небольшим прецедентом за последние 30 лет в отношениях с регион. Теперь Испания также «подчеркивает» вакцинацию, «то есть люди вакцинируются эффективно» с «поддержкой кампаний вакцинации», сказал 40-летний чиновник, родившийся в Сантьяго-де-Компостела. Пандемия усугубляется вторжением России в Украину в качестве еще одного открытого фронта для испанского сотрудничества. «Поскольку это изменит нас, и мы дадим ответ такого размера, которого требует кризис в Украине», - пояснил Лейс во время интервью в резиденции посла Испании в Гватемале Хосе Марии Лавиньи. «Испанское сотрудничество уже направило значительную помощь Украине и призывает нас эффективно переосмыслить многие вещи», - сказал он. Несмотря на это, Лейс четко понимает проблемы, которые появляются на горизонте в регионе. «Есть большие проблемы: неравенство, гендерный разрыв, экологический переход и климатический кризис (...) Мы прекрасно знаем, что такое следующий кризис. Это климатический кризис, и это тот, который мы не можем себе позволить», - заключил он. ШЕФ см/копия (фото) (видео)