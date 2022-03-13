Словения, чемпионка мира по полетам

Sports Writing, 13 марта Словения, за которую прыгали братья Домен и Превк, Тими Зайц и Анзе Ланисек, была провозглашена в это воскресенье чемпионом мира летными командами, выиграв мероприятие, проведенное в это воскресенье на гигантском батуте в Викерсунде (Норвегия). Словенский квартет завоевал титул чемпиона мира, одержав победу в гонке, в которой Германия завоевала серебро, а Норвегия — бронзу. Словения преуспела в истории испытаний Норвегии, которая выиграла три предыдущих чемпионата мира в командном полете в Кульм'16 (Австрия), Оберстдорф'18 (Германия) и Planica '20 (Словения). ШЕФ арх/сб