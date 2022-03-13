Серьги Симеоне, Хименес и Эрмосо

Махадаонда (Мадрид), 13 марта Через день после поездки в Манчестер на ответный матч 16-го раунда Лиги чемпионов на Олд Траффорд Диего Симеоне, тренер «Атлетико де Мадрид», все еще присматривает за Хосе Марией Хименесом, травмированным в солеусе и который не тренировался в это воскресенье, и Марио Эрмосо, который завершает свое выздоровление от недуга в аддукторе и что он был упражнен только в части сеанса с группой. Хотя Анхель Корреа не тренировался все утро в качестве меры предосторожности, из-за сильного удара по ноге, который он тащил в течение недели против «Бетиса», хотя в прошлую пятницу он уже играл полчаса против Кадиса на стадионе Ванда Метрополитано, а также будет доступен «Олд Траффорд». , как уругвайский, так и мадридский защитник представляют оба сомнения, хотя оба ожидаются в ответном матче. Хименес, который перенес болезнь подошвы в матче в прошлую пятницу против Кадиса, которого по этой причине заменили на финальном этапе, не тренировался в это воскресенье, хотя клуб не сообщал о каких-либо мышечных травмах. Его присутствие в вызове вызывает сомнения; тем более в стартовом составе, в котором Симеоне уже управляет альтернативой Фелипе Монтейро, если он не в состоянии играть. Случай с Марио Эрмосо отличается: мадридский защитник находится в заключительной части восстановления после травмы приводящей мышцы, которую он получил две недели назад, который не позволял ему участвовать в столкновениях с Бетисом и Кадисом и уже начал постепенно возвращаться в группу. В это воскресенье он провел часть сессии со своими товарищами по команде. Он, вероятно, будет в вызове, но он займет место на скамейке запасных. Остальные пострадавшие исключены: Даниэль Васс, Матеус Кунья, Томас Лемар, Симе Врсалько и Джеффри Кондобия. Пятеро, помимо Хименеса, стали жертвами на воскресной утренней тренировке в «Сьюдад-Депортиве» в мадридском городе Махадаонда и пять будут отсутствиями Симеоне за «Олд Траффорд», как и Янник Карраско, который завершит второй из своих трех санкционных матчей Лиги чемпионов за свой исключение в последнем групповом этапе против Порту в До Драгао. ШЕФ

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