Сиакам добавляет 33 юнита; Рэпторы побеждают Наггетсов

ДЕНВЕР (AP) - Паскаль Сиакам набрал 33 очка, Скотти Барнс добавил 25, а Торонто Рэпторс поднялись на табло на финальных этапах, чтобы победить Денвер Наггетс 127-115 в субботу.

Крис Баучер добавил 21 очко и 13 подборов за «Рэпторс», а Барнс также сделал 10 передач и восемь подборов. Торонто одержал третью победу и улучшил рекорд 5:5 после перерыва всех звёзд.

Никола Йокич имел 26 очков и 10 подборов, чтобы возглавить «Наггетс». Кости Хайленд прибавил 17 очков, а Уилл Бартон финишировал с 16 по возвращении после травмы лодыжки.

Торонто лидировал в нападении со счетом 10:2, увенчанным переулком от Буше, который установил счет 117-109 с оставшимися 3:56 минутами. Моррис сделал один из двух штрафных, но Баучер пробил трехочковый и Барнс забил на плей-апе.

«Рэпторс» лидировали на 10 очков за 1:25 минуты, чтобы обеспечить победу.