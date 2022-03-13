Она украинка, она бежала в Аргентину и снова нашла сестру: «Звучит сирена и я спрашиваю ее, где мы прячемся»

Бомбы Путина уже беспощадно падают на Днепр, в центральной части Украины. В своем доме на вилле Элиза, недалеко от Ла-Платы, в 13 031 километре от Ла-Платы, ее родной город Елена Головченко и ее сын Виталий чувствуют, как вибрируют стены и окна, но это для счастья обнять Людмилу, старшую сестру и тетю, которые прибыли в Аргентину после бегства черт возьми, что российское вторжение перевернуло его страну Но, несмотря на огромное расстояние, голова Лудбы, как говорится, до сих пор полностью не сбежала. «Каждый раз, когда звучит сирена полиции или скорой помощи, я удивляюсь и спрашиваю сестру, где нам нужно спрятаться», - объясняет травму через Елену, которая является врачом и переводчиком Infobae. Позже младшая из сестер признается, что ей нужно было дать ей психопрепарат, чтобы паника не дестабилизировала ее.

Сегодня вечер субботы, и Виталий готовит жаркое для новичка. Креольское оружие для поднятия настроения. В отличие от Людмилы, Елена говорит, что она «лучше, чем кто-либо другой, с моей сестрой после десяти лет семья воссоединилась и в безопасности».

Карты в этой небольшой колоде воссоединения и оставления — две. Елены и ее сына, которые 25 лет назад эмигрировали из Украины в поисках лучшего будущего, и Лудбы, которая бежала от бомб и смерти всего неделю назад.

В воскресенье, 6 марта, Людмила прибыла в Эзейзу. Он бежал от войны, которая уже обрушилась на родной город Головченко, Днепр, в центральной Украине. В Миграции они поставили штамп в его паспорте как туриста вместо того, чтобы предоставить ему гуманитарную визу, как объявлено МИД

Сначала она рассказывает голосом сестры, которая выступает в роли переводчика (деталь: оба говорят по-украински, но между ними делают это по-русски, остатки советского образования), Людмила не хотела уходить. «До войны ситуация в Украине улучшалась. Никто, кроме никто, не представлял себе ужас грядущего», - говорит он. Просьбы его сестры о поездке в Аргентину были недостаточными. «Я думал, что останусь, несмотря ни на что, но 24 февраля началась бомбардировка. Я живу в 50 минутах езды от аэропорта и услышал падение бомб. Я испугалась там и решила приехать в Аргентину». Виталий, которому 33 года, замечает: «Иногда люди, потому что они страдают от таких страданий, не осознают, пока бомба не взорвется на 40 метров. Только тогда тетя поняла, что пора уходить. Он хотел остаться, потому что иногда эмоциональная привязанность заставляет нас упускать из виду реальность, которая нас окружает».

Через друзей сына (который живет в США) он купил билет на поезд до Львова, ближайшего к польской границе города, в тысяче километров от Днепра. «Это был поезд с кабиной. Обычно мы путешествуем по четыре человека в одном, но на этот раз нам было 17, и они не разрешали носить чемодан. Я ушла с теплой одеждой, потому что зимой и очень холодно, и с небольшим рюкзаком, куда я положила сменное нижнее белье и несколько документов: паспорт, титул на дом, звание университета и ничего больше».

Хуана (дочь Елены была в Аргентине вместе с Хуаном Карлосом, вторым мужем, который умер в 2019 году), Елена, Людмила и Виталий, 33 года, родились в Украине

Память о том, что она оставила после себя, предает ее. Лудба начинает плакать, когда пересекает мили, отделяющие ее от ее дома, теперь пустого и кто знает, в каком состоянии. «Я не мог принести больше двух-трех фотографий моих родителей, бабушки и дедушки. Все остальные остались там с предметами, о которых я очень заботился. Я бросил свою жизнь, свою историю, кафедру, которую выиграл за 40 лет работы...» , переводит её сестру, которая просит перерыв. Буквально вчера по аргентинскому телевидению он узнал, что русские бомбят Днепр: «Я не знаю, каково мое здание. Я связалась с двоюродными братьями, они сказали, что они живы, но спрятаны в подвале в селе недалеко от Днепра. В городе единственное место, где можно защитить себя, — это метро, но там, где я живу, далеко».

Когда она приехала во Львов, одна, без денег или не зная, как продолжать, какая-то таинственная рука приземлилась на нее и привела ее к встрече с польской семьей, ее ангелами-хранителями. «Они приняли меня с большой любовью и на следующий день помогли мне пересечь границу с Польшей. Меня там тоже накормили. Если я не голодал, то благодаря им тоже. Поскольку у меня там не было аэропорта, чтобы добраться до Буэнос-Айреса, сестра сказала мне, что приедет и заберет меня. Но они сказали «нет», это было похоже на кругосветное путешествие. И они отвезли меня в Варшаву. Моя сестра взяла у меня билет в Интернете, и оттуда, с остановкой во Франкфурте, я отправился в Аргентину. Никогда не думал, что поляки так сильно нам помогут».

В Буэнос-Айресе, когда Лудба все еще была одета, когда покидала свой дом в Днепре, Елена и ее дочь Хуана (родившаяся во втором браке, аргентинка) отправились покупать основы: зубную щетку, нижнее белье, пробежку. Людмила уже совершила экскурсию по Буэнос-Айресу и поблагодарила за прием: «Раньше я была здесь дважды, но в мирное время. Мне очень нравится, как обращаются с людьми. Когда узнали, что я украинец, они поприветствовали меня, придали сил. Но все же я скучаю по своей земле и дому. Когда все случится, я хочу вернуться. Там похоронены мои родители, и я прожил 62 года. Хотя я смотрю новости, и меня это пугает. Пока этот ужас не закончится, я останусь с сестрой», — говорит он. Ее единственная забота - узнать, как получить пенсию, которую она получает в Днепре (от 4532 гривен, около 16 300 аргентинских песо), и не штамповать ли ее паспорт, как обычный турист (они сделали это в Миграциях), может получить гуманитарную визу, которую МИД выдал гражданину Украины, который прибыл в эту субботу днем в аэропорт с большей помпой, чем Она так и сделала.

Когда в 1996 году Елена решила отправиться в Аргентину - как и она, почти ни с чем - Лудба предпочла остаться в Украине. «Я была самой старшей, и я чувствовала, что кто-то должен заботиться о моих родителях. Моя мать умерла сразу после ухода Елены от внезапной смерти. И я оставалась с отцом до его смерти. В Днепре у меня ничего не осталось, но и мне этого не хватало. По крайней мере, я смогу поесть. И это моя земля, мои истоки».

Людмила и Елена с родителями: Екатерина (врач) и Алексис (инженер). Старшая следила за карьерой отца, младшая следила за карьерой матери

Экономика ужесточилась после падения Советского Союза. Людмила — инженер-строитель, но не могла себе позволить, например, стоимость билета на самолет в Аргентину, куда ее пригласила сестра. Елена, в какой-то момент, тоже отправляла им деньги отсюда, пока ситуация в Украине немного не улучшилась, и они сказали ей, что больше не нуждаются в ее помощи.

Елена добавляет, что Лудба «никогда не хотела эмигрировать. Он женился и получил свой дом. Собственно, его квартира, потому что в городах есть все здания. Наши родители были профессионалами: маму звали Каталина, она была врачом, папа Алексис был инженером. Мы выросли в среде профессионалов, из высшего среднего класса, которые позже упали, как и страна. С другой стороны, мои бабушка и дедушка жили в деревне в сельской местности. Они работали на земле весь день, но она принадлежала не им, а государству».

Сестры с родителями и бабушками и дедушками, которые были крестьянами. «Они обрабатывали землю, но она принадлежала не им, а государству», — говорит Елена

Война для сестер не является чем-то новым. Как и для его родителей, бабушек и дедушек. «Ни одно поколение в Украине не выросло без войны», — говорит Елена. «Мои бабушка и дедушка участвовали во Второй войне, и у них пропал сын, мой дядя. Десять лет назад стало известно, что 26 апреля 1945 года он попал в плен и расстрелян. Мои бабушка и дедушка умерли, не зная, что случилось с их сыном. Я тесно жил во время войны с Афганистаном. У меня там умерли одноклассники из средней школы. Тридцать тысяч жертв были из моего города».

Она поддерживает связь со своими коллегами по университету через группу WhatsApp. И ему нужно сделать долгий катарсис по поводу заказанного Путиным вторжения в Украину. «Два года назад прошло 30 лет с момента окончания учебы. Вот где была создана группа, и мы продолжаем общаться друг с другом. Я единственный в Аргентине, другие есть в Германии или России. И я пытаюсь понять, почему люди, которые находятся в России, внезапно стали нашими врагами. Но мне никто не отвечает... Это вызывает у меня столько возмущения, что я написала другу с тех пор, как мы были врагами. С русскими сложились очень хорошие отношения. У меня было много друзей из школы, из района, из здания, которые были русскими. Ну, мы на самом деле не знали, кто такой русский или украинский. Я учился на русском языке, потому что мы были еще во времена Советского Союза, мой сын говорит по-русски, а не по-украински... Мы шли в поход в Москву, в Санкт-Петербург. И вдруг я вижу разговоры о том, что мы снова стали врагами. Я не понимаю людей, которые так сильно защищают Путина. Но я спросила, почему, и они не знают, как мне ответить...»

Лудба и Елена с родителями на Рождество в Украине

У Лудбы, под звуки сырых бомб, тоже нет ответов: «В Украине мы не понимаем вторжения Путина, нет причин. У Путина, похоже, нет психической устойчивости, у него психологические проблемы. Он больше нацист, чем что-либо еще. Он хочет вернуть Советский Союз, но не так, как это было до падения стены, но он хочет быть царем. Он хочет, чтобы Украина, Беларусь, Молдова, Грузия были частью Российской империи и управляли всем. Но украинские бойцы будут сопротивляться до конца, я горжусь героизмом своих соотечественников, все они едины ради общей цели — защищать свою землю».

— А что думаешь о Путине, Елена?

-Он агрессор, который вторгся в Украину без предупреждения. Я согласна со своей сестрой, он хочет быть царем. Восемнадцать лет назад он пришел к власти, и, к сожалению, Россия ошибается. У них недостаточно денег. Россия — это Москва и Санкт-Петербург, остальные не существуют. Это бедность, невежество... Я боюсь за своих друзей. На самом деле очень близкий друг женился на россиянине и живет в России. Она против Путина, но не может демонстрировать. Он говорит мне, что их сажают в тюрьму, если думают».

Фотография Елены (вторая слева) в Медицинском университете в Днепре

Что касается хода конфликта, Виталий настроен более решительно: «Нельзя ожидать рационального ответа от такого безумца, как Путин». Однако он говорит, что не вернется в страну, которую покинул в возрасте 7 лет, чтобы присоединиться к борьбе. «Здесь моя жизнь вооружена. Здесь самые любимые люди. У меня есть друзья. Но я восхищаюсь мужеством и мужеством тех, кто сражается». Елена добавляет: «Я не растила сына для войны. Но другие матери согласны с тем, что их дети будут бороться».

Чтобы рассказать о собственном прибытии в страну, Елена должна вернуться в 1990-е годы, когда началась вторая половина ее истории. Падение Советского Союза прикрыло ситуацию в странах Восточной Европы. Украина получила независимость от России 24 августа 1991 года. Но они не очень хорошо провели время. Последствия многолетнего подчинения советскому режиму оставили свой след. «Я проголосовал за независимость, как и большинство людей. Но мы сильно пострадали. Я был врачом, и они задолжали мне зарплату за шесть месяцев, которая тоже была низкой. Не было таких элементарных вещей, как мыло, молоко, масло или яйца. Жить стало очень трудно», - говорит он сегодня. Он живет в Аргентине уже 25 лет, но его славянский акцент легко определить.

Елена на первом голосовании в Украине: рядом с ней бюст Ленина

Память о Голодоморе, голоде, разжигаемом Сталиным, который унес миллионы жизней в 1930-е годы, всегда была мечом на памяти украинцев. Когда Елена жила там и родился ее сын Виталий, город все еще назывался Днепропетровск. Сегодня его сократили до Днепра. Она была руководителем службы скорой помощи и приема пациентов в больнице № 6, в которой было тысяча коек. «Это был бы охранник», - объясняет он.

Что еще хуже, или, по крайней мере, его экономика, она разошлась. Она осталась наедине с Виталием. «Мы очень рано поженились, не знаю почему. Мы оба учились в Днепропетровском медицинском институте. Когда мы развелись, с бумагами и всем остальным, я решила искать лучшее профессиональное будущее для себя и лучшую жизнь для сына. Мы все еще находились за стеной, несмотря на то, что она упала».

Елена в медицинской форме в больнице №6 в Днепре, недавно получила

То, что решила для себя Елена и Виталий, имело экзотическое, далекое имя: Аргентина. «В то время у нас было не так много вариантов. Мой сын был несовершеннолетним, и я хотела безопасно въехать в страну с документами. Мы слышали, что иностранцы не подвергались дискриминации в Аргентине, потому что это страна иммигрантов. Кроме того, правительство (Карлоса) Менема заключило соглашение о приёме иммигрантов из бывшего Советского Союза. Мы вошли, и нам сразу дали иностранное удостоверение личности и CUIL. Документы были действительны в течение одного года».

17 июня 1996 года они прибыли в Эзейзу. В отличие от Любды, их никто не ждал. Виталий вспоминает: «Был дождливый день, и мы не знали, в какую сторону идти. Нам было все равно. Мы не знали языка и ничего не знали о стране. Это было смелое решение, потому что моя мама ищет горизонты для учебы и работы, чтобы жить достойно, хорошо».

Виталий на руках у матери, новорожденной в Днепре

Оба являются национализированными аргентинцами. И хотя говорят, что ничего не было легко, они не жалеют, что эмигрировали в нашу страну. Когда они прибыли в 1996 году, Елена, которая была врачом, занималась уборкой домов и приготовлением пищи. До тех пор, пока он не смог восстановить титул и практиковать свою профессию. «Пройдет 4 или 5 лет, — говорит Виталий, гордясь матерью, — ему также пришлось сдавать последние предметы средней школы. И, не зная языка, представьте, что вы читаете Мартина Фиерро!» Сегодня Елена посещает клиники в городе Олмос и у себя дома.

Первые шесть месяцев после прибытия они жили в федеральной столице. «Это был иммигрантский отель, Сармьенто, в полуквартале от Обелиска», - вспоминает он. Для Елены «Буэнос-Айрес был слишком большим и опасным, чтобы оставлять 7-летнего мальчика в покое. И мне приходилось работать, и я не мог позволить себе, чтобы кто-то заботился о нем . Мы познакомились с человеком из украинского общества, и он пригласил нас посетить Ла-Плату. Мне очень понравилось, и это было дешевле, чем Capital».

Елена и Виталий, незадолго до эмиграции в Аргентину

«Нам сказали, что там, в Бериссо, есть украинская община, что они собираются устроить его на работу. Но их помощь была нулевой. Все, кто нам помогал, были аргентинцами, они нас очень поддерживали. Поэтому мы остановились в Ла-Плате», — добавляет Виталий.

Пока Елена восстанавливала диплом на медицинском факультете Ла-Платы, Виталий учился в начальной школе в школе 19 и 8, а затем в средней школе в Национальном университете. Сегодня он изучает право в Университете Платенсе.

Виталий и его двоюродный брат в Крымском море, когда полуостров еще принадлежал Украине. В 2014 году Путин присоединил его к России. Это было начало прорыва, который теперь привел к кровопролитной войне.

Несмотря на потрясения аргентинской экономики, Елена и Виталий не жалеют о сделанном шаге. «Я счастлива, что не хотела бы сейчас находиться в Украине», — говорит женщина. «Здесь они очень хорошо ко мне относились. Я никогда не испытывала дискриминации. Я выросла в профессиональном плане, прошла обучение в аспирантуре. Я перестроила свою жизнь, снова вышла замуж за Хуана Карлоса, который скончался в 2019 году, и родила Хуану, мою 18-летнюю дочь, изучающую биотехнологии и молекулярную биологию. Они с Виталием выросли на свободе, получили бесплатное образование. Здесь я мог свободно путешествовать и знакомиться с другими странами, читать книги, которые мне нравятся, некоторых русских писателей, которые были запрещены во времена Советского Союза. Когда я была девочкой, мне приходилось читать книгу, которую вам рассказали, она была очень ограниченной. У нас никогда не было недостатка в еде. Да».

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