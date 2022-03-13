Сербия сокращает рейсы в Россию после критики

БЕЛГРАД (AP) — Сербская авиакомпания AirSerbia сократит количество рейсов в Москву после обвинений в том, что компания нарушила европейское эмбарго против России в результате вторжения в Украину.

С начала войны две недели назад он удвоил количество рейсов в российскую столицу и даже использовал более широкие самолеты, чтобы принимать больше пассажиров на этом самом выгодном маршруте.

Помимо некоторых турецких авиакомпаний, сербская авиакомпания является единственной среди европейских авиакомпаний, которая продолжает путешествовать в Россию с тех пор, как Европа ввела запрет на полеты. Это вызвало критику со стороны Европейского Союза и Украины.

«Сербия — единственная страна в Европе, небо которой открыто для России», — заявила в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

«Зарабатывать деньги на (украинской) крови недопустимо для страны, которая хочет быть частью ЕС», - добавил он.

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что AirSerbia вернется к однополетной схеме в Москву, но осудил «охоту на ведьм» против его страны.

«Удовлетворятся ли этим те, кто руководит охотой Сербии за рейсами в российскую столицу?» , спросил Вучич в телевизионном интервью в субботу вечером.

Говоря о Турции, он заявил: «Никто не трогает тех стран, которые входят в НАТО, которые являются частью Европы и частью Азии, и имеют в 30 раз больше рейсов в Москву, чем Сербия».

Вучич не уточнил, когда Сербия сократит свои рейсы в Москву. В воскресенье, согласно расписанию рейсов, AirSerbia совершила два рейса в Москву.