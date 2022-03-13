США заявили, что приговор никарагуанке Кристиане Чаморро был «ужасной несправедливостью»

Соединенные Штаты назвали субботу «ужасной несправедливостью» приговор, вынесенный оппозиции и бывшему кандидату в президенты Никарагуа Кристиане Чаморро и другим противникам за «необоснованные» преступления, приписываемые правительству Даниэля Ортеги.

«Кристиана и Педро Чаморро и их коллеги были осуждены по необоснованным обвинениям, пострадали от ужасной несправедливости со стороны Ортеги-Мурильо», — сообщил в Twitter заместитель госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

Николс упомянул о влиянии правительства Ортеги и его жены, вице-президента Росарио Мурильо, на государственный аппарат, включая никарагуанскую систему правосудия.

68-летняя Кристиана, дочь бывшего президента Виолеты Барриос де Чаморро (1990-1997), была названа фаворитом в борьбе против переизбрания Ортеги на выборах в ноябре прошлого года.

В пятницу оппонентка была осуждена за отмывание денег и еще три преступления, приписываемые ее руководству во главе вымершего фонда Виолеты Барриос де Чаморро (FVBCH), пропагандировавшего свободу прессы.

«Истинная цель режима (Ортеги) — свобода никарагуанцев, поэтому он нападает на тех, кто всегда их защищал», — заявил Николс.

По данным прокуратуры, фонд Чаморро финансировал средства массовой информации и журналистов для дестабилизации страны.

Суд над Кристианой длился семь дней и содержался в тюрьме Департамента судебной помощи полиции Манагуа (DAJ).

Судья объявил, что 21 марта вынесет приговор чаморро, который может составить от восьми до 13 лет тюрьмы.

Оппозиция находится под домашним арестом со 2 июня. Судья принимает решение об отбывании наказания в домашнем заключении или о переводе в тюрьму.

В ноябре прошлого года Ортега выиграл четвертый срок подряд с 2007 года.

Его переизбрание было поставлено под сомнение Соединенными Штатами и другими странами международного сообщества как недемократическое.

Вместе с Кристианой его брат Педро Хоакин также был осужден за преступления неправомерного управления и присвоения, а также трое других оппонентов.

В эту субботу оппозиционная группа Ciudadanos por la Libertad, которая была запрещена перед прошлогодними выборами, выразила свое «решительное неприятие несправедливого судебного признания вины, вынесенного против Педро Хоакина Чаморро», который заявил, что является членом-основателем этой организации.

Кристиана — одна из 46 оппонентов, арестованных в прошлом году накануне выборов. Судебные процессы начались 1 февраля, и на сегодняшний день по крайней мере 31 из них был осужден, большинство из них за нарушение национальной целостности.

бм/л