Сан-Лоренцо празднует первую победу со счетом 1:0 над семинарами

БУЭНОС-АЙРЕС (AP) - Наконец он смог спеть победу. Сан-Лоренсо с голом колумбийца Йейсона Гордильо выиграл 1-0 во время своего визита в Таллерес в субботу, в Кордове, и набрал три очка, которые позволили ему покинуть последнее место в своей области в Кубке лиги.

Команда Педро Трольо была единственной из большой пятерки аргентинского футбола, которая не смогла победить (две ничьи и три поражения) в первых пяти раундах соревнования. Тем временем Таллерес продлевает спортивный кризис и остается в подвале зоны А.

Шестое свидание, предшествующее дню межзональной классики, продолжится в это воскресенье двумя яркими событиями: Ривер Плейт примет гимназию и фехтование на стадионе «Монументаль», а Бока Хуниорс посетит Эстудиантес в «UNO».

На стадионе «Марио Альберто Кемпес» Сан-Лоренцо отпраздновал победу, которая должна была быть более комфортной.

«Циклон» победил минимум благодаря удару в сторону Эсекьеля Черутти в атаке, который привел к голевой передаче Николаса Фернандеса для прибытия в область и выстрелу в ворота центрального рулевого колеса Гордильо за 35 минут.

«Нам нужна была победа, как вода», - сказал Рикардо Центурион, представитель команды, которая 18 лет не выигрывала в Кордове.

Уракан, вечный соперник района Сан-Лоренцо, прибудет в неминуемый придворный классик «Циклона».

«Глобо», ставший результатом громкой победы над «Бокой» в «Ла Бомбонере», вернулся на свой стадион Годой Круз, который превзошел его со счетом 3:1.

Уругвайский Jhonatan Candia ударил первым для хозяина, но команда Мендосы перевернула его через Эсекьеля Беллауде, уругвайца Соломона Родригеса и Мартина Охеды.

Тренер по ураганам Фрэнк Куделка тогда говорил об «эмоциональных дисбалансах» в своей команде.

Нечто подобное произошло с Росарио Сентрал, который выиграл дома и в итоге проиграл, также 3-1, недавно повышенному «Барракас Сентрал», который добавил свою вторую победу подряд.

«Негодяй» был уволен свистами своими поклонниками, которые также призывали его преобладать над Newel's в городской классике.

«Гуапо» победил с голом Карлоса Арсе и голами Бруно Сепульведы и Факундо Кастро, все в дополнении. На первом этапе за местного жителя забил бомбардир-ветеран Маркос Рубен с пенальти.

Ньюэлл спас равенство 2:2 в Хунине против Сармьенто, который с этой точки зрения был временным лидером зоны А.

Дважды команда Росарио была на вершине (голы Хуана Мануэля Гарсии и Хуана Сфорцы), одержав частичную победу, которая катапультировала ее на вершину группы.

Но в обоих случаях «зеленые» отреагировали (оба Хавьер Толедо и Джонатан Торрес, из тюрьмы) и расстроили «La Leprosy».

Тем временем в зоне B Альдосиви из Мартина Палермо оставил Тигре непобедимым. В Мар-дель-Плата «Тибурон» забил 1:0 мучительным голом Марсело Мели.